"Батькивщина" считает, что Луценко придумал информацию о задержании участника "избирательной пирамиды"

Партия "Батькивщина" считает фейковой и придуманной информацию, озвученную генеральным прокурором Юрием Луценко о поимке в Дубно участника "избирательной пирамиды", при котором была сумка с деньгами. Об этом говорится в заявлении партии.

Имена при оглашении информации Луценко не называл, ограничившись инициалами и намеками, в которых можно угадать народного депутата Валерия Дубиля, который действовал в интересах Юлии Тимошенко. В "Батькивщине" фейком, который должен отвлечь интерес от "оборонного" скандала.

"В последние недели перед выборами, понимая неизбежность своего поражения, пока еще действующая власть прибегает к все новым и новым провокациям, пытаясь очернить оппозиционных политиков и демократические политические силы. Чтобы угодить своему хозяину, порошенковские спецслужбы не только запугивают активистов и обычных избирателей, но и берут на вооружение методы тоталитарных диктатур. Кум президента, у которого нет даже юридического образования, в своей угодливости копирует печально генпрокурора Вышинского, придумывая цели «шпионские» организации и «подпольные» сети, которые он «доблестно» разоблачает на пресс-конференциях и в пресс-релизах", - говорят в партии.

Также это делается, по мнению партии Тимошенко, чтобы переключить внимание от фальсификации выборов штабом Порошенко.

"И все это для того, чтобы отвлечь внимание общественности от коррупционных скандалов с участием фирм президента, людей президента и самого президента, которые воруют и отмывают деньги, собранные всеми гражданами на нужды нашей армии. Чтобы перебить запах, которым пахнет от раскрытых журналистами схем подкупа и фальсификации, которые штаб действующего президента использует для искажения волеизъявления избирателей", - считают в "Батькивщине".

"«Батькивщина» еще раз подчеркивает, что действует исключительно в рамках закона. Ни использовали, не использует и не намерена использовать подкуп избирателей. Мы побеждаем на выборах честно и призываем к честной борьбы всех отечественных политиков. Сила нашей партии - это миллионы поклонников Юлии Тимошенко, это агитаторы, наблюдатели и представители «Батькивщины» в избирательных комиссиях, которые добросовестно выполняют свою работу, защищая права граждан. Они доказали свой профессионализм и мужество, когда сопротивлялись властном давления при Януковиче. И их не сломают соратники Порошенко", - говорится в заявлении.

Депутаты "Батькивщины" уверены, что нынешний президент и руководители силовых органов будут привлечены за нарушение законодательства.