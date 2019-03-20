СНБО назвал условия для введения санкций против телеканалов "NewsOne" и "112-Украина"

Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности завершить проверку юридических лиц для введения санкций в отношении телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

"В соответствии со ст. 1 и 5 Закона Украины "О санкциях", санкции применяются к юридическим лицам - резидентам Украины, исключительно если они причастны к осуществлению террористической деятельности. В связи с этим СНБО поручил Службе безопасности завершить проверку причастности к террористической деятельности юридических лиц, перечень которых приведен в приложении 1 Постановления Верховной Рады от 4 октября 2018 года. Поэтому вопрос о применении санкций, инициированных Верховной Радой, будет рассмотрен после завершения такой проверки", - говорится в сообщении.

В указанном приложении указан перечень украинских юрлиц, которые связаны с телеканалами NewsOne и "112 Украина".

Напомним, в сентябре прошлого года петиция с призывом закрыть каналы "112 Украина" и NewsOne набрала 25 тыс. подписей.

4 октября 2018 года Рада внесла на рассмотрение СНБО предложения о применении санкций к этим телеканалам. Так, Рада инициировала санкции против телерадиокомпании "112 Украина" и региональных компаний, которые вещают с логотипом "112 Украина": "Ариадна ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Новый формат ТВ". Также санкции предлагается ввести в отношении компании "Новини 24 години", которая вещает под названием NewsOne.

Предлагается просить СНБО ввести в отношении телеканалов такие санкции, как блокирование активов, аннулирование лицензий, запрет использования радиочастотного ресурса Украины, а также предотвращение вывода капиталов за границу.