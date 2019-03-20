Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Ляшко ворвался на заседание Кабмина и устроил скандал из-за Коболева
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Зеленский заявил, что готов был уступить Вакарчуку на выборах
Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
​Зеленский утверждает, что договорился с Кривоносом о поддержке, но тот снялся в пользу Порошенко после похода в АП
​Зеленский утверждает, что договорился с Кривоносом о поддержке, но тот снялся в пользу Порошенко после похода в АП
ГлавнаяПолитика

СНБО назвал условия для введения санкций против телеканалов "NewsOne" и "112-Украина"

Службе безопасности поручили завершить проверку юрлиц для введения санкций.

СНБО назвал условия для введения санкций против телеканалов "NewsOne" и "112-Украина"
Заседание СНБО
Фото: пресс-служба президента

Совет национальной безопасности и обороны поручил Службе безопасности завершить проверку юридических лиц для введения санкций в отношении телеканалов NewsOne и "112 Украина".

Об этом сообщила пресс-служба СНБО.

"В соответствии со ст. 1 и 5 Закона Украины "О санкциях", санкции применяются к юридическим лицам - резидентам Украины, исключительно если они причастны к осуществлению террористической деятельности. В связи с этим СНБО поручил Службе безопасности завершить проверку причастности к террористической деятельности юридических лиц, перечень которых приведен в приложении 1 Постановления Верховной Рады от 4 октября 2018 года. Поэтому вопрос о применении санкций, инициированных Верховной Радой, будет рассмотрен после завершения такой проверки", - говорится в сообщении.

В указанном приложении указан перечень украинских юрлиц, которые связаны с телеканалами NewsOne и "112 Украина".

Напомним, в сентябре прошлого года петиция с призывом закрыть каналы "112 Украина" и NewsOne набрала 25 тыс. подписей.

4 октября 2018 года Рада внесла на рассмотрение СНБО предложения о применении санкций к этим телеканалам. Так, Рада инициировала санкции против телерадиокомпании "112 Украина" и региональных компаний, которые вещают с логотипом "112 Украина": "Ариадна ТВ", "Лидер ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Новый формат ТВ". Также санкции предлагается ввести в отношении компании "Новини 24 години", которая вещает под названием NewsOne.

Предлагается просить СНБО ввести в отношении телеканалов такие санкции, как блокирование активов, аннулирование лицензий, запрет использования радиочастотного ресурса Украины, а также предотвращение вывода капиталов за границу.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Источник: "Украинские новости"
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также