Тимошенко и лидеры IТ-отрасли заключили соглашение о сотрудничестве

Платформа может быть создана между первым и вторым туром президентских выборов, говорит нардеп.

Кандидат на пост президента Украины Юлия Тимошенко и представители ведущих IT и бизнес-ассоциаций Украины, представители IT-компаний подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Это произошло на Форуме «Украина - цифровая страна» в Киеве.

Со стороны

IТ-отрасли меморандум подписали руководители Союза украинских предпринимателей, Украинского совета бизнеса, Блокчейн ассоциации Украины, Ассоциации предприятий информационных технологий Украины, Ассоциации закупщиков Украины, Ассоциации национальных разработчиков программного обеспечения, Всеукраинской ассоциации информационной безопасности и информационных технологий и IT-Альянса Образование Индустрия Наука.

Документ предусматривает сотрудничество по трем направлениям: по законодательному регулированию отрасли, по государственно-частному партнерству, а также по образовательной политике.

После подписания Меморандума Юлия Тимошенко заявила: «Если мы хотим видеть будущее Украины успешным и состоятельным, нужно решить одну проблему - перейти от сырьевой к инновационной экономике».

Ведь, как отмечает политик, рынок инноваций дает в разы большую прибыль, чем рынок нефти: для сравнения 1,7 трлн долл. годового дохода составляет рынок нефти, а 4,8 трлн долл. - рынок инноваций.

«Цифровая страна и новейшие технологии могут стать существенным элементом эффективного управления страной. И мы находимся в нескольких шагах от того, чтобы переходить к прямой демократии. Зато представительная демократия с развитием цифровых технологий будет иметь все меньше и меньше значения. Развитие интеллектуальных систем жизни человечества вскоре изменит все, включая управление страной и глобальным миром», - считает Юлия Тимошенко.

По словам руководителя одесского стартапа kwambio Владимира Усова, для развития экономики и

IТ-отрасли крайне необходимы инвестиции, как отечественные, так и иностранные, иногда под государственные гарантии.

Кроме этого, государство должно обеспечить доступ к дешевым кредитам для развития стартапов, а отечественное законодательство должно быть адаптировано к международному. Только тогда у инновационных компаний с украинским «пропиской» появится возможность доступа к иностранным инвестициям.

«Современное образование - это самое главное, что должно сделать государство. Печально наблюдать за тем, что роль высшего образования исчезает, потому что современные знания молодежь, которая разбирается в трендах, получает за компьютером или из книг, а обучение происходит на устаревшей базе. Образование в Украине должно быть европейским, адаптированнім к современным потребностям», - заявил Владимир Усов.

Генеральный директор Ассоциации предприятий информационных технологий и основатель ОО «Википедия Украина» Юрий Пероганич убежден, что наш высокий потенциал в I

Т-сфере демонстрирует способность украинцев создавать интеллектуальный продукт. Даже пример Википедии показывает значительный прогресс - ее украинская версия является двенадцатой по величине в мире и шестнадцатой по количеству статей.

« IТ - это не только программисты и программное обеспечение. IТ невозможно без коммуникационной инфраструктуры - сети операторов, дата-центров, гаджетов, чтобы каждый мог воспользоваться преимуществами цифрового общества. IТ-отрасль не может развиваться без создания равных и конкурентных условий для импорта и экспорта товаров и услуг», - отметил Пероганич.

Меморандум предусматривает также создание единой общенациональной инновационной платформы, в рамках которой государство, бизнес и общественные организации объединятся в вопросах развития цифровой страны, должна обеспечить осуществление реформ в IT-отрасли в Украине.

Как отметила Юлия Тимошенко, такая платформа может быть создана между первым и вторым туром президентских выборов, чтобы наработать первые шаги реформирования отрасли.

Цель меморандума - это создание привлекательного бизнес-климата для развития IT-отрасли, в частности, условий труда для IT-специалистов и принятия мер по возвращению в Украину IT-кадров, которые уехали работать за границу, налаживание сотрудничества между IT-бизнесом и властью, привлечение внешних инвестиций в Украину, обеспечения прозрачной конкурентной среды на IT-рынке, безопасности предпринимательской деятельности, защиты прав собственности, создание конкурентоспособной инновационной экономики и продолжение курса, направленного на европейскую интеграцию.

Подписанты меморандума договорились сотрудничать путем подготовки проектов законов, подготовки и сопровождения согласованных предложений органам власти, информационного обмена по деятельности и организации и проведения совместных мероприятий для обсуждения и популяризации этих целей.