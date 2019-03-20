Военные заверили, что не будут ловить призывников 31 марта.

Во Львовской области распространяют листовки о том, что на избирательных участках 31 марта будут находиться представители военкоматов.

Об этом сообщил в фейсбуке военный комиссар Львовского областного военкомата Александр Тищенко.

"С апреля 2019 года начинается призыв на срочную военную службу. В связи с этим в субботу и воскресенье 30 и 31 марта в местах массового пребывания граждан, в том числе на избирательных участках очередных срочных выборов президента Украины состоится проверка и согласования списков граждан Сколевского района, которые подлежат срочному призыву на военную службу", - говорится в листовке, которую он опубликовал.

Тищенко подчеркнул, что это неправда.

"Никаких мероприятий, связанных с началом призывной кампании на срочную службу, на избирательных участках проводиться на будут. Никакого отношения к данным листовкам военные комиссариаты Львовщины не имеют", - написал военком.

Напомним, что на срочную службу в Украине призывают граждан в возрасте 20-27 лет.

Призыв в 2019 году будет проходить в апреле-июне и октябре-декабре.