Парубий заставил Вилкула выступать в Раде на украинском языке
Парубий заставил Вилкула выступать в Раде на украинском языке
​Зеленский утверждает, что договорился с Кривоносом о поддержке, но тот снялся в пользу Порошенко после похода в АП
​Зеленский утверждает, что договорился с Кривоносом о поддержке, но тот снялся в пользу Порошенко после похода в АП
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
В Киеве на улице Стальского произошел мощный взрыв (обновлено)
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Зеленский выходит во второй тур и выигрывает там и у Тимошенко, и у Порошенко, - "Рейтинг"
Нурсултан не оставит Казахстан
Нурсултан не оставит Казахстан
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Дело - труба. Или на Донбассе будет «жёстче» чем в Крыму
Преемник Назарбаева завтра принесет присягу
Преемник Назарбаева завтра принесет присягу
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Президент Казахстана Назарбаев заявил об отставке
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
ГлавнаяПолитика

Украина заняла 133-е место в рейтинге самых счастливых стран мира

Первые места заняли Финляндия, Норвегия и Дания.

Украина заняла 133-е место в рейтинге самых счастливых стран мира
Фото: Макс Требухов

Украина заняла 133-е место в рейтинге самых счастливых стран мира, который ежегодно представляет Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития (United Nations Sustainable Development Solutions Network).

Украина расположилась между Чадом и Эфиопией.

По сравнению с 2018 годом Украина поднялась на пять строчек в списке.

Согласно ежегодному докладу UNSDSN, обнародованному в среду, 20 марта, самой счастливой считается Финляндия. Второе и третье места заняли, соответственно, Норвегия и Дания.

Замыкают пятерку лидеров Исландия и Нидерланды.

Среди соседей Украины самая счастливая - Словакия, она на 38-м месте. Польша - 40-я, Румыния - 48-я, Венгрия - 62-я, Россия - 68-я, Молдова - 71-я, Беларусь - 81-я.

Последнее 156-е место в рейтинге занимает Южный Судан.

При расчете уровня счастья эксперты учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, а также свободу и коррупцию в части влияния на принятие важных жизненных решений. Каждый из этих факторов оценивался по десятибалльной шкале, после чего выводился средний для страны балл.

Для Финляндии он составил 7,769, для Украины - 4,332, для Южного Судана - 2,853.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также