Украина заняла 133-е место в рейтинге самых счастливых стран мира, который ежегодно представляет Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития (United Nations Sustainable Development Solutions Network).

Украина расположилась между Чадом и Эфиопией.

По сравнению с 2018 годом Украина поднялась на пять строчек в списке.

Согласно ежегодному докладу UNSDSN, обнародованному в среду, 20 марта, самой счастливой считается Финляндия. Второе и третье места заняли, соответственно, Норвегия и Дания.

Замыкают пятерку лидеров Исландия и Нидерланды.

Среди соседей Украины самая счастливая - Словакия, она на 38-м месте. Польша - 40-я, Румыния - 48-я, Венгрия - 62-я, Россия - 68-я, Молдова - 71-я, Беларусь - 81-я.

Последнее 156-е место в рейтинге занимает Южный Судан.

При расчете уровня счастья эксперты учитывали шесть факторов: ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, а также свободу и коррупцию в части влияния на принятие важных жизненных решений. Каждый из этих факторов оценивался по десятибалльной шкале, после чего выводился средний для страны балл.

Для Финляндии он составил 7,769, для Украины - 4,332, для Южного Судана - 2,853.