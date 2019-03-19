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Сайт Госдепа об агрессии России в Украине перевели на русский язык

Посетить русскоязычную версию сайта пригласил спецпред США по Украине Курт Волкер.

Сайт Госдепа об агрессии России в Украине перевели на русский язык
Фото: US Embassy in Ukrainе

Специальный веб-сайт об агрессии Российской Федерации против Украины стал доступен на русском языке. Об этом сообщил специальный представитель США по Украине Курт Волкер в своем аккаунте Твиттер.

"Посетите наш веб-сайт, чтобы узнать про агрессию России в Украине. Теперь доступно на русском языке", - написал Волкер.

Сайт "Противодействие российской агрессии в Украине" содержит хронологию вторжения России в Украину - от оккупации Крыма и начала войны на Донбассе в 2014 году до захвата россиянами украинских кораблей в Черном море в ноябре 2018 года. Указаны последствия этих событий для мирного населения и инфраструктуры, перечислены другие гибридные методы войны против Украины.

Напомним, накануне Волкер в видеообращении заявил, что США исключают возможность возвращения аннексированного Россией Крыма Украине военным путем.

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