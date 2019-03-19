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Парубий заставил Вилкула выступать в Раде на украинском языке

Депутату выключили микрофон, когда тот призвал не поддерживать языковой законопроект.

Парубий заставил Вилкула выступать в Раде на украинском языке
Парубий заставил Вилкула выступать в Раде на украинском языке
Фото: Макс Требухов

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий настоял на выключении микрофона депутатц Александру Вилкулу, который во время выступления с трибуны на русском языке призвал депутатов не поддерживать законопроект 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом сообщает "Укринформ".

"Прошу к государственному языку вернуться, господин Вилкул. Я предупреждаю и прошу говорить на государственном языке. Прошу выключить микрофон", - заметил Парубий.

После этого Вилкул согласился продолжить выступление на украинском. При этом он продолжал спорить с Парубием.

"Андрей Владимирович, если вы считаете, что тот язык, на котором вы разговариваете, это украинский, то вы очень ошибаетесь", - сказал он.

В ответ на это спикер подчеркнул, что не допустит выступлений в Раде на негосударственном языке.

"На языке, на котором я говорю, разговаривали и мои деды, и мои прадеды, и отец, и мать, на этом языке меня воспитывали, пели колыбельные. И вообще, в Верховной Раде Украины я не допущу выступлений на негосударственном языке. Я на этом не раз акцентировал внимание. Предупреждаю еще раз: не допущу ", - сказал Парубий.

Ранее, 12 марта, Парубий попросил отключить микрофон народному депутату, члену фракции "Оппозиционный блок" Василию Нимченко после того, как тот проигнорировал просьбу продолжить выступление на украинском языке.

Напомним, на этой пленарной Рада планировала рассмотреть более чем 2 тыс. правок к законопроекту о государственном языке.  По состоянию на четверг, 14 марта, было рассмотрено 489 поправок из 2082.

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