В ЦИК сообщили о "беспрецедентном количестве наблюдателей" на президентских выборах

На выборах президента Украины наблюдателями зарегистрировалась беспрецедентное количество украинских неправительственных организаций.
Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацька, передает Громадське.
Она пояснила, что наблюдателями на выборах в Украине могут быть национальные неправительственные организации и иностранцы - от иностранных государств или международных организаций.
"В этом году беспрецедентное количество - 139 неправительственных украинских организаций зарегистрировались в качестве наблюдателей. Мы были очень строги в проверке документов в Центризбиркоме: для нас ключевым критерием является действительный факт существования этой организации, и обязательно в уставе как вид деятельности организации должно быть наблюдение за выборами", - рассказала Бернацька.
По ее словам, по состоянию на 18 марта уже зарегистрированы около тысячи иностранных наблюдателей.
Напомним, в феврале Верховная Рада Украины приняла законопроект, который запрещает гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине.
Президентская кампания в Украине официально стартовала 31 декабря. Выборы главы государства назначены на 31 марта.