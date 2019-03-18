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Волкер: США не поддерживают того или иного кандидата в президенты Украины

"США поддерживают принципы".

Волкер: США не поддерживают того или иного кандидата в президенты Украины
Курт Волкер
Фото: twitter

Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает что между президентами России и Украины существует личная вражда.

Об этом Волкер заявил в ходе видеобрифинга из Брюсселя, передает УНИАН.

Волкер подчеркнул, что США не имеют позиции относительно поддержки того или иного кандидата в президенты Украины.

"Мы поддерживаем принципы. Мы поддерживаем принципы прочных демократических институтов, реформы по борьбе с коррупцией и безопасности, а также восстановления Украине ее суверенитета и территориальной целостности. Это то, за что мы выступаем, и мы определенно говорим это всем кандидатам", - отметил Волкер.

"Я думаю, что это правда. По сути, это не только правда, а и то, о чем Россия сама говорила, что она хочет видеть, как Порошенко терпит поражение, и это просто факт. Я думаю, что существует личная вражда между президентом Путиным и президентом Порошенко", - заявил Волкер и добавил, что российский президент "ожидает перемен" в Украине.

При этом Волкер не уверен, что Россия поддерживает какого-то конкретного кандидата.

Сам же он ожидает от любой власти в Украине продолжения пути укрепления демократических институтов, проведения реформ и борьбы с коррупцией.

Напомним, ранее Волкер заявил, что США будут поддерживать Украину независимо от результатов выборов. При этом, от того, как они пройдут, будет зависеть репутация Украины, считает он.

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