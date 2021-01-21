За Байдена на Україну чекатиме "новий рівень уваги" США, - Волкер

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що за президентства Джо Байдена триватиме двопартійна підтримка України з боку США, при чому увага до неї може зрости.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Коментуючи перспективи розвитку ситуації на Донбасі за нового президента США, Волкер наголосив, що це залежить передусім від готовності Росії припинити агресію.

"Питання в тому, чи Росія хоче зупинити війну, чи ні. Зараз Путін, на мою думку, вважає, що війна служить його цілям: вона розхитує Україну, дещо дестабілізує її, вона утримує її від взаємодії з Європою, від взаємодії з НАТО. Тому, я думаю, Путін вважає корисною справою, щоб війна тривала", – сказав Волкер.

На його думку, Захід "мав би піти на більший тиск на Росію", щоб її президент Володимир Путін "побачив, що він нічого не здобуває, окупуючи частини України, а натомість платить за це дуже високу ціну".

Волкер додав, що за президентства Байдена варто очікувати більшої присутності української теми в порядку денному Вашингтону.

"Буде й нове: нові обличчя і новий рівень уваги. Під час останнього року адміністрації Трампа – через процес імпічменту – присутності США, залучення США в українських питаннях не було. Я думаю, адміністрація Байдена доможеться, що це залучення повернеться", - спрогнозував він.

Загалом Волкер вважає, що політика Вашингтону щодо підтримки Києва не зміниться. Це стосується як суверенітету та територіальної цілісності України, так і економічних реформ. Волкер оцінює цю підтримку як двопартійну, підтримувану і в Палаті представників, і в Сенаті Конгресу США.

"За час адміністрації Трампа ми з самого початку досягли значного прогресу зі встановлення політики невизнання щодо захоплення Росією Криму, зняття заборони на постачання озброєнь, так що ми змогли продавати корисне оборонне обладнання, ті ж «джавеліни». І все це буде тривати і за адміністрації Байдена", додав Волкер.

Нагадаємо, Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках. Він подав у відставку через день після оприлюднення скарги інформатора, в якій описувалося, що він намагався "стримати шкоду", заподіяну адвокатом Трампа Руді Джуліані під час спроб тиснути на Україну з метою розслідування проти Джо Байдена і його сина Хантера.

Пізніше повідомлялося, що Держдеп США скасує посаду спецпредставника з питань України.