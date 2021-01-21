Кабмін погодив призначення нардепа "Слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА (оновлено)
Кабмін погодив призначення нардепа "Слуги народу" Скічка головою Черкаської ОДА (оновлено)
Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко засудили до 15 років тюрми (оновлено)
Обвинуваченого у вбивстві Даші Лук’яненко засудили до 15 років тюрми (оновлено)
Инаугурация Байдена. Как это будет
Инаугурация Байдена. Как это будет
Дональд Трамп полишив Білий дім. Відео
Дональд Трамп полишив Білий дім. Відео
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
Байден – президент США. «Демократия возобладала»
У центрі Мадриду стався потужний вибух (оновлюється)
У центрі Мадриду стався потужний вибух (оновлюється)
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
Кабмін затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат учителів – вони зростуть на 20%
«Якби я могла привезти з Польщі вакцину своїй сім’ї». Історії вже вакцинованих від ковіду
«Якби я могла привезти з Польщі вакцину своїй сім’ї». Історії вже вакцинованих від ковіду
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
В Одесі затримали чоловіка, який ходив по вулиці з відрізаною головою в руках
ГоловнаСвіт

За Байдена на Україну чекатиме "новий рівень уваги" США, - Волкер

Загалом політика Вашингтону щодо підтримки Києва не зміниться.

За Байдена на Україну чекатиме "новий рівень уваги" США, - Волкер
Фото: Радио Свобода

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що за президентства Джо Байдена триватиме двопартійна підтримка України з боку США, при чому увага до неї може зрости.

Про це він заявив в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Коментуючи перспективи розвитку ситуації на Донбасі за нового президента США, Волкер наголосив, що це залежить передусім від готовності Росії припинити агресію.

"Питання в тому, чи Росія хоче зупинити війну, чи ні. Зараз Путін, на мою думку, вважає, що війна служить його цілям: вона розхитує Україну, дещо дестабілізує її, вона утримує її від взаємодії з Європою, від взаємодії з НАТО. Тому, я думаю, Путін вважає корисною справою, щоб війна тривала", – сказав Волкер.

На його думку, Захід "мав би піти на більший тиск на Росію", щоб її президент Володимир Путін "побачив, що він нічого не здобуває, окупуючи частини України, а натомість платить за це дуже високу ціну".

Волкер додав, що за президентства Байдена варто очікувати більшої присутності української теми в порядку денному Вашингтону.

"Буде й нове: нові обличчя і новий рівень уваги. Під час останнього року адміністрації Трампа – через процес імпічменту – присутності США, залучення США в українських питаннях не було. Я думаю, адміністрація Байдена доможеться, що це залучення повернеться", - спрогнозував він.

Загалом Волкер вважає, що політика Вашингтону щодо підтримки Києва не зміниться. Це стосується як суверенітету та територіальної цілісності України, так і економічних реформ. Волкер оцінює цю підтримку як двопартійну, підтримувану і в Палаті представників, і в Сенаті Конгресу США.

"За час адміністрації Трампа ми з самого початку досягли значного прогресу зі встановлення політики невизнання щодо захоплення Росією Криму, зняття заборони на постачання озброєнь, так що ми змогли продавати корисне оборонне обладнання, ті ж «джавеліни». І все це буде тривати і за адміністрації Байдена", додав Волкер.

Нагадаємо, Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках. Він подав у відставку через день після оприлюднення скарги інформатора, в якій описувалося, що він намагався "стримати шкоду", заподіяну адвокатом Трампа Руді Джуліані під час спроб тиснути на Україну з метою розслідування проти Джо Байдена і його сина Хантера.

Пізніше повідомлялося, що Держдеп США скасує посаду спецпредставника з питань України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також