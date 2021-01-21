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США залишатимуться непохитними у своїй підтримці України, - в.о. посла США

Україна має залишатися стійкою проти російської агресії.

США залишатимуться непохитними у своїй підтримці України, - в.о. посла США
Кристина Квин
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Сполучені Штати залишатимуться непохитними у своїй підтримці України, щоб вона була надійно захищеною в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, включаючи Донбас та Крим.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін з нагоди інавгурації нового президента США Джо Байдена. Відповідне відео оприлюднило посольство США в Україні.

“Поки новообраний президент та його адміністрація працюватимуть над формуванням внутрішньої та зовнішньої політики Сполучених Штатів у найближчі місяці, дозвольте запевнити вас в одному: США залишатимуться непохитними у своїй підтримці України, щоб вона була заможною, демократичною та вільною, надійно захищеною в межах своїх міжнародно визнаних кордонів, включаючи Донбас та Крим, і стійкою проти російської агресії”, - сказала дипломат.

Нагадаємо, Джозеф Байден став 46-м президентом Сполучених Штатів Америки. Сьогодні у Вашингтоні відбулася інавгурація нового лідера країни.

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