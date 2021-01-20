Про постраждалих поки що інформації немає.

Фото: EPA/UPG

Сьогодні у центрі Мадриду стався потужний вибух.

Про це повідомляє агентство EHA News у Twitter.

В результаті вибуху сильно пошкоджено одну з будівель. Про загиблих або постраждалих не повідомляється. Причини вибуху поки невідомі.

У пошкодженій будівлі можуть бути люди.

#BREAKING

📹 | Massive explosion in Madrid



▪️It is reported that people were moved away around the building where the violent explosion occurred.

▪️The cause of the explosion has not reported yet.



pic.twitter.com/Guy3qgJrJ7 — EHA News (@eha_news) January 20, 2021

Оновлено. За повідомленнями місцевих ЗМІ, як мінімум три людини загинули. Телеканал La Sexta з посиланням на очевидців повідомляє, що пострадали шестеро людей.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Поліція оточила територію навколо будівлі. На оточеній території, за інформацією El Mundo, знаходяться будинок для літніх людей і школа. На місці працюють пожежники. Триває евакуація. Екстрені служби підтвердили поранення кількох людей. За даними ЗМІ, ніхто із школярів та мешканців будинку не постраждав.