Сьогодні у центрі Мадриду стався потужний вибух.
Про це повідомляє агентство EHA News у Twitter.
В результаті вибуху сильно пошкоджено одну з будівель. Про загиблих або постраждалих не повідомляється. Причини вибуху поки невідомі.
У пошкодженій будівлі можуть бути люди.
#BREAKING— EHA News (@eha_news) January 20, 2021
📹 | Massive explosion in Madrid
▪️It is reported that people were moved away around the building where the violent explosion occurred.
▪️The cause of the explosion has not reported yet.
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Оновлено. За повідомленнями місцевих ЗМІ, як мінімум три людини загинули. Телеканал La Sexta з посиланням на очевидців повідомляє, що пострадали шестеро людей.
Поліція оточила територію навколо будівлі. На оточеній території, за інформацією El Mundo, знаходяться будинок для літніх людей і школа. На місці працюють пожежники. Триває евакуація. Екстрені служби підтвердили поранення кількох людей. За даними ЗМІ, ніхто із школярів та мешканців будинку не постраждав.
La explosión se ha producido en el número 98 de la calle Toledo. @SAMUR_PC está atendiendo a varias personas heridas. @BomberosMad trabaja en asegurar la zona. pic.twitter.com/qe8fdqkUOo— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 20, 2021