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В Іспанії зафіксували найвищу з початку пандемії кількість хворих на коронавірус

До цього найбільший показник кількості хворих на COVID-19 був зафіксований 30 жовтня 2020 року. Тоді захворіло 25 595 людей.

В Іспанії зафіксували найвищу з початку пандемії кількість хворих на коронавірус
Фото: EPA/UPG

В Іспанії зафіксували  38 869 нових випадків коронавірусу за останню добу. Це найбільша кількість хворих з початку пандемії.

Про це повідомляє El Pais.

До цього найбільший показник кількості хворих на COVID-19 був зафіксований 30 жовтня 2020 року. Тоді захворіло 25 595 людей.

В країні також зареєстровано 195 нових смертей за добу, а число випадків на 100 000 осіб зросло з 452 до 493.

Також в Іспанії почали госпіталізувати більше людей з коронавірусом. Зараз 14,64% лікарняних ліжок (18 215 осіб) зайняті хворими на коронавірус, тоді як місяць тому було 9,22% або 11 648 хворих.

Нагадаємо, іспанський парламент 29 жовтня 2020-го підтримав пропозицію уряду щодо продовження дії надзвичайного стану, спрямованого на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції, ще на шість місяців, до 9 травня 2021 року.

В умовах надзвичайного стану місцеві уряди 17 регіонів Іспанії можуть обмежувати вільне пересування людей шляхом запровадження комендантської години або закриття кордонів.

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