Надзвичайний стан в Іспанії продовжили до травня

Іспанія є однією з найбільш постраждалих від коронавірусної інфекції країн у Європі.

Іспанський парламент у четвер, 29 жовтня, підтримав пропозицію уряду щодо продовження дії надзвичайного стану, спрямованого на боротьбу з поширенням коронавірусної інфекції, ще на шість місяців, до 9 травня 2021 року.

Про це пише DW.

В умовах надзвичайного стану місцеві уряди 17 регіонів Іспанії можуть обмежувати вільне пересування людей шляхом запровадження комендантської години або закриття кордонів.

"Широкі можливості, надані регіональним урядам, дозволять вживати у координації з міністерством охорони здоров'я необхідні заходи для боротьби з COVID-19", - написала канцелярія прем'єр-міністра Педро Санчеса у Twitter за результатами голосування.

У міністерстві охорони здоров'я країни зазначили, що запровадження надзвичайного стану і обмежень на пересування були неминучі.

Іспанський уряд оголосив про запровадження надзвичайного стану на території всієї Іспанії, за винятком Канарських островів, у неділю, 25 жовтня. На той час передбачалося, що режим НС діятиме протягом наступних 15 днів, але прем'єр Санчес попередив, що проситиме парламент підтримати пропозицію уряду продовжити цей режим до травня.

Режим надзвичайного стану через погіршення епідеміологічної ситуації оголошують в Іспанії вже вдруге за нинішній рік. Перший раз він був запроваджений 14 березня, проте тоді діяли більш жорсткі заходи. Скасували режим НС лише у червні після поліпшення епідемічної ситуації в країні.

Іспанія є однією з найбільш постраждалих від коронавірусної інфекції країн у Європі. Згідно з останніми даними Університету Джонса Гопкінса, в Іспанії офіційно підтвердили понад 1,13 мільйона заражень коронавірусом і понад 35 тисяч смертей.