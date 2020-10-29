Угроза безвизу. Украина в случае сворачивания антикоррупционной реформы

О том, что ждёт Украину в случае отката антикоррупционной реформы и запуска процедуры приостановления безвиза – в материале LB.ua.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба чётко дал понять: «Если не удастся преодолеть негативные последствия решения суда и обеспечить надлежащее функционирование антикоррупционной инфраструктуры, тогда у нас будет проблема».

Президент Владимир Зеленский в ходе созыва закрытого, экстренного совещания Совета национальной безопасности и обороны (СНБОУ) заявил, что не допустит "демонтажа контрольных функций НАПК", заверил европейских партнеров, что в скором времени соответствующие законопроекты, способствующие обновлению системы электронного декларирования, будут внесены на рассмотрение украинского парламента. В то же время он дал поручение правоохранительным органам расследовать обстоятельства, которые привели к такому решению Конституционного суда. Решению, которое поставило под угрозу возможность украинцев свободно путешествовать в Европу и нанесло значительный репутационный удар по украинской власти.

После того как Конституционный суд заблокировал роботу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), лишил его полномочий, представители Европейского Союза заявили, что сворачивание антикоррупционной реформы может стать причиной для временного приостановления безвизового режима с ЕС . Кроме того, европейские чиновники более чем прозрачно намекнули: если Киев не остановит процесс отката в реформировании, Украина останется без финансовой поддержки.

Что произошло

Ранее группа из 47 народных депутатов фракции ОПзЖ обратились к Конституционному суду с тем, чтобы тот признал неконституционными полномочия НАЗК, само требование предоставлять в декларации сведения о членах семьи, а также статьи Криминального кодекса Украины – о незаконном обогащении и внесении недостоверных данных о декларанте – и Гражданского кодекса (о конфискации незаконных активов).

Суд под предлогом пандемии коронавируса в закрытом режиме (без устных прений) поддержал требования депутатов и заблокировал полномочия антикоррупционной институции. При этом перед представителями президента и ВРУ закрыли двери и не пустили на заседание.

Так, с дня принятия решения агентству воспрещается мониторить то, как живут топ-чиновники, для его сотрудников закрываются многие реестры (к примеру, базы по недвижимости), все электронные декларации переходят в непубличный доступ, а сама информация в них не может проходить проверку на предмет достоверности.

Фото: Макс Требухов

Иными словами, с этих пор любой народный депутат, министр или какой чиновник ранга пониже может вносить в декларацию всё, что пожелает, пряча свои доходы, скрывая имущество и спокойно переписывая всё «лишнее» на жён и родителей.

Далее страна услышала, что часть судей Конституционного суда – как сообщает НАПК – является коррумпированной. Программа «Схемы» сообщила, что глава КС Александр Тупицкий в 2018 году купил землю в Кореизе в Крыму, оформил договор по российскому законодательству, но не внес землю в декларацию.

Технология приостановления безвиза

Для получения безвизового режима Украина подписала с европейской стороной специальный План действий визовой либерализации (ПДВЛ), который и предполагал начало и развитие антикоррупционной реформы, за чем последовало создание таких структур, как НАБУ, САП и НАПК.

На протяжении семи лет Еврокомиссия мониторит ход выполнения взятых украинской стороной на себя обязательств в рамках договора. Минимум раз в год (хотя количество здесь не ограничено, – LB.ua) она отчитывается о выполнении Украиной ПДВЛ перед Европарламентом и Советом ЕС.

Выполнение Украиной критериев в сфере борьбы с организованной преступностью и коррупцией было поставлено европейскими чиновниками во главу угла и отдельно выписано в Плане действий. В отношении нашей страны подобное решение принималось неслучайно, так как представители институций ЕС изначально здраво оценивали возможные риски сворачивания реформ в Украине и желание отдельных украинских чиновников поскорее произвести откат в процессе развития страны.

Именно поэтому был прописан отдельный параграф 4, который и предполагает запуск механизма временного приостановления безвизового режима между странами ЕС и, в том числе, Украиной. В общем, это, своего рода, – защита от дурака, коим часто является украинский коррумпированный чиновник.

Можно ли приостановить безвиз одним росчерком пера? Нет. Процедура выписана таким образом, что изначально документируются нарушения со стороны подписанта (в данном случае Украины), далее решение выносится на рассмотрение Еврокомиссии, которая в течение месяца должна исследовать: какое влияние несут в себе действия страны – нарушителя на политику безопасности Евросоюза и есть ли вообще достаточные основания для отмены безвизового режима.

Фото: EPA/UPG Польско-украинский пограничный переход в Дорохуск-Ягодин, 17 апреля 2020

В нашем случае решение может быть сугубо политическим, так как подсчитать угрозу от сворачивания антикоррупционной реформы явно сложнее, чем от нелегальных мигрантов или от непрекращающегося потока просителей убежища.

В конечном счёте, если Еврокомиссия приходит к выводу о нарушении страной условий договора ПДВЛ, запускается приостановка безвиза сроком на 9 месяцев. При этом европейские чиновники чётко фиксируют дату начала и завершения процесса приостановки безвиза.

В то же время на этом этапе определяются отдельные критерии, группы людей, против которых задействуется механизм. Это могут быть только студенты, или только пожилые люди, или какой-то иной срез общества. А может быть, что ЕС попросту затребует от граждан страны – нарушителя визы для пересечения границы, если человек совершает первое заграничное путешествие.

В последующем, если страна, нарушившая условия договоренности, не исправляет ситуацию, тогда ЕС продлевает срок приостановления безвизового режима сроком до 18 месяцев. И это уже будет касаться всех групп населения. Нужно также отметить, что всё это время государство будет находиться в безвизовом списке ЕС с примечанием об ограничениях.

Проблемы только начинаются

В своих обоснованиях Конституционный суд обусловил, что полномочия НАПК ранее позволяли агентству влиять на всех судей, в том числе и на представителей КС. А это, как обозначено в решении, есть «контроль исполнительной ветви власти над судебной». При этом многие судьи заявили, что сами они не против процедуры декларирования как таковой и антикоррупционной реформы в целом.

Проблема в том, что решение Конституционного суда обжалованию не подлежит. Президент, конечно, прислушается - иного варианта нет - к решению КС и пойдёт на изменения законодательства, относящегося к электронному декларированию. Однако возникает вопрос: кто поддержит эту инициативу?

Немалая часть депутатов, в том числе и от фракции «Слуга народа», выступает против декларирования, независимости антикоррупционных органов, вообще их существования. Вряд ли они захотят поддержать президентский проект закона. Точно так, как они вряд ли пожелают запустить реформу или "трансформацию" Конституционного суда (о чём уже заявил Зеленский), которую к тому же нынешний состав КС должен одобрить.

Всё это создаёт дополнительные риски для безвиза. Поэтому любое решение по исправлению ситуации – а оно будет осуществляться не один месяц – должно быть поддержано институциями ЕС, у которых и до случившегося было немало вопросов к новой украинской власти.

Фото: president.gov.ua

Здесь есть ещё один очень важный момент – коронавирус. Пандемия может сыграть злую шутку с украинскими депутатами, которые гляди, да подумают, что за время карантина можно пережить и приостановку безвиза. Надеемся, все понимают, что подобная недальновидная позиция может дорого стоить. Ведь Евросоюз в этом случае тоже может подумать, что ему не нужен безвизовый режим с Украиной не только на время, но и после коронавируса.