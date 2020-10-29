У G7 назвали рішення КСУ "зусиллями скасувати антикорупційні реформи"

У "Великій сімці" відреагували на рішення КСУ про скасування е-декларування.

Посли країн "Великої сімки" прокоментували останні рішення Конституційного Суду України. Спільну заяву представництва країн групи в Україні оприлюднили у твіттері 29 жовтня.

"Посли країн G7 стривожені зусиллями скасувати антикорупційні реформи, що відбулися після Революції Гідності. Ми підтримуємо український народ, який продовжує боротися за втілення свого прагнення заможної та демократичної України. Було досягнуто вже такого значного прогресу, Україна не повинна повертатися в минуле", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, КСУ своїм рішенням від 27 жовтня 2020 року за поданням 47 народних депутатів - представників парламентських фракцій “Опозиційна платформа - За життя” і “За майбутнє” - фактично заблокував роботу антикорупційних підрозділів Національного агентства з питань запобігання корупції та позбавив цю установу повноважень з контролю та перевірки декларацій чиновників і політиків.

Учора з 19-ї години Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи на виконання ухвали КС.

У НАЗК заявили, що Конституційний Суд заблокував призначення керівних кадрів органів влади.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав рішення КСУ "серйозним ударом", але зазначив, що воно не руйнує взаємодію України із західними партнерами. При цьому міністр наголосив, що необхідно подолати негативні наслідки цього рішення.

Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов надіслав завуальоване попередження Конституційному Суду. Він зазначив, що "рішення деяких органів державної влади становлять загрозу національній безпеці". Після цього президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО.

У вересні у Європарламенті заявляли про загрозу безвізу через відбір керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Тоді Рада з третьої спроби затвердила представників у конкурсну комісію. У Європарламенті заявили, що "український парламент проштовхує кандидатів, які не мають досвіду та доброчесності, до вибору голови САП", тому українська влада "ставить під загрозу безвізовий режим з ЄС та подальшу допомогу в розмірі 1,5 млрд євро".

Крім того, речник ЄС із зовнішньої політики Петер Стано закликав український парламент терміново змінити закон про НАБУ, окремі положення якого КС визнав неконституційними. Він додав, що незалежність бюро - умова безвізу та макрофінансової допомоги.

Президент Зеленський запевнив, що безвізовому режиму нічого не загрожує.

Тим часом у Європейському Союзі стурбовані рішеннями Конституційного Суду України про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.