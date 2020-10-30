Представник президента в КС: законопроєкт Зеленського має усунути загрози нацбезпеці

Представник президента в Конституційному Суді, народний депутат фракції "Слуга Народу" Федір Веніславський вважає, що ухвалення законопроекту "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", який вніс Володимир Зеленський, легітимізує перезавантаження КСУ і дозволить призначити новий його склад.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Веніславський зазначив, що на засіданні Ради національної безпеки та оборони "було чітко озвучено, що рішення КСУ від 27 жовтня 2020 року було ухвалено з грубими та системними порушеннями норм закону «Про Конституційний суд України», «Про запобігання корупції», власного регламенту Конституційного суду України і Конституції України загалом". А

цей законопроєкт став результатом цього засідання.

"За висновками РНБО рішення КСУ від 27 жовтня становить безпосередню і пряму загрозу національній безпеці України, заперечує закріплений Конституцією незворотний курс України на членство в ЄС та НАТО, унеможливлює набуття повноважень посадовими особами органів місцевого самоврядування, обраних народом України. Окрім цього це рішення викликало гостру негативну реакцію з боку наших міжнародних партнерів – і політичних, і фінансових. Для того, щоб усунути ці загрози національній безпеці держави, бездоганно легітимних правових механізмів немає. Тому було прийнято політико-правове рішення ініціювати законопроєкт, який передбачає, що рішення Конституційного суду України ухвалено в умовах реального конфлікту інтересів, у власних інтересах суддів КСУ, є юридично нікчемним і втрачає чинність з моменту ухвалення закону. А повноваження всього нинішнього складу КСУ, який допустив ухвалення рішення з системним, грубим порушенням норм суддівської етики, норм законів та самої Конституції, мають бути достроково припинені", - пояснив Веніславський.

Наступні кроки, за його словами, це оцінка президентського законопроєкту Верховною Радою та прийняття закону звичайною більшістю голосів.

"Якщо цей закон буде ухвалений парламентом і набере чинності, то повноваження нинішнього складу КСУ будуть припинені достроково. Припиняться повноваження саме складу КСУ, а не суддів. Оскільки вичерпний перелік підстав дострокового припинення повноважень судді Конституційного суду України передбачено Конституцією України", - додав Веніславський.

Нагадаємо, 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

28 жовтня КС оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні 28 жовтня фактично було ліквідоване. На виконання ухвали КС Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов надіслав завуальоване попередження КС. Він зазначив, що "рішення деяких органів державної влади становлять загрозу національній безпеці". Після цього президент скликав термінову нараду РНБО.

У Європейському Союзі стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму. Про це стало відомо з листа посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної. У той же час, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав рішення КСУ "серйозним ударом", але зазначив, що воно не руйнує взаємодію України із західними партнерами. При цьому він наголосив, що необхідно подолати негативні наслідки цього рішення.

30 жовтня Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні".

Уряд зобов’язав Національне агентство з питань запобігання корупції відновити доступ до реєстру електронних декларацій, закритий 28 жовтня, НАЗК вже виконало це рішення.