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МВС ініціювало діалог з Британією щодо спрощення візового режиму для українців, - Аваков

Домовленості щодо спрощення візового режиму містяться в угоді, яку Зеленський і Джонсон підписали 8 жовтня.

Міністерство внутрішніх справ ініціювало діалог з Великобританією щодо спрощення візових вимог для громадян України.

Про це повідомляє пресслужба МВС України.

29 жовтня відбулася зустріч глави МВС Арсена Авакова з надзвичайним і повноважним послом Великобританії в Україні Меліндою Сіммонс.

Фото: mvs.gov.ua

"Сьогодні ми обговорюємо дорожню карту реалізації досягнутих домовленостей. Зокрема, МВС ініціює діалог між країнами щодо спрощення візових вимог для громадян України і готове максимально йти назустріч британській стороні з питань аналізу міграційних процедур і законодавства", - заявив очільник МВС.

Міністр підкреслив необхідність відкриття в Україні британського візового центру для пришвидшеної обробки заявок українських громадян. За його словами, такий крок свідчитиме про серйозну налаштованість уряду Великої Британії у цьому питанні.

Надзвичайний та повноважний посол Мелінда Сіммонс зазначила, що вітає активний діалог МВС двох країн.

Про те, що Україна та Велика Британія домовилися працювати над спрощенням візового режиму, 8 жовтня повідомили в Міністерстві закордонних справ. У МЗС зазначили, що така норма міститься в "Угоді про політичну співпрацю, вільну торгівлю і стратегічне партнерство", яку підписали президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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