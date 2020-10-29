Зеленський запевнив, що система електронного декларування в Україні працюватиме

Демонтаж контрольних функцій Національного агентства з питань запобігання корупції та кримінальної відповідальності за свідоме порушення вимог законодавства при декларуванні ніколи не буде сприйнятий ні українським суспільством, ні європейськими партнерами.

Про це президент Володимир Зеленський заявив, відкриваючи термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони щодо невідкладних заходів, яких має вжити держава після рішення Конституційного Суду щодо окремих положень закону про запобігання корупції.

"Справа не тільки в цьому рішенні, а й загалом у цілеспрямованих діях певних осіб на підрив суспільного договору в Україні та на створення реальної загрози національній безпеці та обороні нашої держави. Ми повинні не допустити ані того, що цю проблему почне вирішувати вулиця на свій розсуд, ані того, що це або якесь інше рішення Конституційного Суду буде використане ворогами України для дискредитації нашої країни за кордоном", – цитує главу держави його пресслужба.

Зеленський наголосив, що через вищезазначене рішення КСУ виникла проблема навіть із втіленням у життя результатів місцевих виборів, які відбулися в Україні 25 жовтня. Адже без повноважень НАЗК з проведення спеціальної перевірки, які визнані КСУ неконституційними, не можна призначати обраних осіб на посади в органах місцевого самоврядування – секретаря місцевої ради або голову місцевої ради.

"Одразу скажу про головне, щоб ні в кого не було навіть найменшого сумніву, – система електронного декларування в Україні буде працювати. Законопроекти для її поновлення мають бути підготовлені й направлені до Верховної Ради як невідкладні", – наголосив Президент України.

Він закликав членів РНБО напрацювати конкретні рішення.

Також Володимир Зеленський звернувся до правоохоронних органів з проханням встановити всі деталі ухвалення вказаного рішення Конституційного Суду.

Нагадаємо, 28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване.

З 19-ї години Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи на виконання ухвали КС.

Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов надіслав завуальоване попередження Конституційному Суду. Він зазначив, що "рішення деяких органів державної влади становлять загрозу національній безпеці".

У червні президент Зеленський підвищив статус Нацради з питань антикорупційної політики й очолив її.