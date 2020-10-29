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Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО

"Нищівні удари, які завдаються досягненням у сфері протидії корупції, не можуть залишатися поза увагою".

Зеленський скликав термінове закрите засідання РНБО
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський скликав термінове закрите засідання Ради національної безпеки і оборони для визначення заходів невідкладної належної реакції держави на нові загрози та виклики.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

"Змушені констатувати, що останнім часом з'явились ознаки того, що окремі суб’єкти намагаються переглянути ключові частини суспільного договору в Україні, які передбачають нульову толерантність до корупції та будь-якої форми непрозорості в державному управлінні. Це неприпустимо", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Зеленський запропонує членам РНБО обговорити ситуацію, яка склалася в національній безпеці, та ухвалити відповідні рішення. Також будуть напрацьовані та передані до Верховної Ради необхідні законопроєкти, які в подальшому запобігатимуть виникненню таких кризових ситуацій.

"Нищівні удари, які завдаються досягненням країни у сфері боротьби та ефективної протидії корупції в Україні, не можуть залишатися поза увагою. Необхідна негайна та жорстка оцінка рішень окремих суб’єктів, дії яких стають дедалі суспільно небезпечнішими", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні з 28 жовтня фактично ліквідоване.

З 19-ї години Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи на виконання ухвали КС.

Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов надіслав завуальоване попередження Конституційному Суду. Він  зазначив, що "рішення деяких органів державної влади становлять загрозу національній безпеці".

У червні президент Зеленський підвищив статус Нацради з питань антикорупційної політики й очолив її.

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