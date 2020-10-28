Кабмін погодив призначення головою Державної митної служби гендиректора аеропорту "Бориспіль" (оновлено)

Кабінет міністрів погодив призначення новим головою Державної митної служби Павла Рябікіна - генерального директора аеропорту "Бориспіль" та колишнього народного депутата трьох скликань.

Рябікін переміг у конкурсі на посаду, оголошеному Національним агентством з питань державної служби 24 жовтня. Рішення про погодження призначення ухвалено на сьогоднішньому засіданні Кабміну, повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Оновлено. Кабінет міністрів повідомив, що сьогодні зробив крок до призначення Рябікіна та погодив пропозицію Міністерства фінансів про визнання переможцем конкурсу на вакантну посаду Голови Державної митної служби України Рябікіна Павла Борисовича.

"Згідно з процедурою, після прийняття відповідного рішення кандидат на посаду проходить спеціальну перевірку і лише за її результатами Уряд ухвалює рішення про призначення кандидата на посаду шляхом укладання контракту про проходження державної служби на період дії карантину", - йдеться у повідомленні.

Згідно з умовами конкурсу, керівником Митної служби мала шанс стати особа з вищою освітою не нижче магістра, загальним стажем роботи не менше семи років. Досвід роботи на посадах державної служби категорії «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у сфері митної справи та бюджетній сфері має бути не менше трьох років.

Претендент повинен вільного володіти державною, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька).

Посадовий оклад – 29 400 гривень з низкою надбавок, доплат та премій.

Про те, що Рябікіна обрано переможцем конкурсу і документи відправили в Кабмін, учора в своєму Telegram-каналі повідомила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Павло Рябікін був народним депутатом в трьох скликаннях - у 2000 та 2002 роках як самовисуванець на мажоритарних округах в Миколаївській області, у 2012 - від партії УДАР.

З 2017 року є главою міжнародного аеропорту "Бориспіль". На місцевих виборах 2020 року балотувався першим номером в списку УДАРу в Деснянському районі.

23 жовтня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що нового повноцінного керівника Державної митної служби буде оголошено найближчими днями за підсумками конкурсу. Відбір на посаду керівника ДМС "з повноцінним функціоналом" Марченко назвав "прозорим і оперативним".

22 жовтня Кабінет міністрів звільнив з посади в. о. голови Державної митної служби Андрія Павловського і призначив на його місце ексзаступника Нефьодова Євгена Єнтіса. У п'ятницю були звільнені також керівники Київської, Галицької, Волинської, Буковинської та Дніпровської митниць, а також Координаційно-моніторингової митниці.

Нагадаємо, у квітні Кабмін звільнив Нефьодова з посади голови Державної митної служби і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків Ігоря Муратова.

19 серпня Кабмін змінив тимчасового голову Митної служби і призначив т.в.о. голови ДМС Павловського.