Кулеба хоче зберегти торгівлю з Білоруссю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступає за збереження економічної співпраці з Білоруссю, - крім підприємств, де посилюється контроль РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"У нас із Білоруссю дуже глибока і розвинена торгівля. З деяких питань наша торгівля є критично важливою або для білоруської, або для української економіки та безпеки. У нас дуже серйозна взаємодія у військово-технічній сфері. Тому я - за збереження торгівлі, економічної співпраці. За одного виключення: якщо ми бачимо, що на якомусь білоруському підприємстві зміцнюється контроль із боку Росії та російських спецслужб, і це підприємство є важливим для України, тоді ми маємо в кожному конкретному випадку оцінювати ризик, який виникає для України", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна та Білорусь політично розійшлися.

"Ніхто не має виступати проти добробуту білоруського та українського народу, а добробут виникає, зокрема, через загальну торгівлю", - додав глава МЗС.

Нагадаємо, у вересні Кулеба заявляв, що Україна готова йти на жорсткі кроки у разі "недружніх дій Білорусі" і "зростання ризиків". За його словами, білоруське суспільство не сприймає результатів виборів. Не вважає їх справедливими та чесними. Для України - це головний індикатор.