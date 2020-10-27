Ультиматум Тихановской, ослабление Лукашенко, мягкое поглощение Россией

Александр Лукашенко же остаётся у власти. Однако это совершенно не означает, что он укрепляет свои позиции. Наоборот, они ослабевают изо дня в день. И причина тому, отчасти, протестное движение. Но если формулировать более точно, то – Россия, которая постепенно захватывает политическое, военное, информационное и экономическое пространство страны.

У протеста все еще нет сильного политического лидера. Заявления Светланы Тихановской , да и сам неуспех акции общенациональной стачки (во всяком случае пока) заставляет задуматься относительно эффективности как самого «национального лидера», так и Координационного совета по трансферу власти. Следовательно, если ситуация не изменится в ближайшее время – а именно по этой причине оглашался ультиматум – оппозиция, вероятно, расколется. Быть может, именно на это и был сделан упор.

26 октября, сразу по истечении срока оглашенного Светланой Тихановской ультиматума, на улицы Минска вышли десятки тысяч людей . Это произошло на следующий день после массовых акций, в ходе которых было задержано свыше 500 демонстрантов . Студенты, пенсионеры, общественные активисты – те многие, кто вышел на улицы белорусской столицы и других городов страны. Тем не менее, акция не привела к смене диспозиций.

Фото: EPA/UPG

Ни Лукашенко, ни стачек, ни политзаключённых

Одна из ключевых проблем протеста – вера Тихановской и её окружения в то, что Лукашенко можно принудить к уходу исключительно методами мирного протеста. На это можно было надеяться в августе, однако ныне, после тайной инаугурации Лукашенко, после задержания Марии Колесниковой и ряда оппозиционных деятелей, после выдворения из страны Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич и других активистов, нужно действовать жёстче.

Показательно, что протест – несмотря на попытки штурма минского Центрального РУВД, стычек на улице и в метрополитене столицы – так и не перешёл на другую, более «горячую» фазу. Демонстранты вновь прошлись по центру Минска и разошлись по своим домам, чтобы на следующий день пойти на работу или остаться в своих квартирах, а в выходные, быть может, вновь попытать своё счастье на улицах. Однако, вероятнее всего, с каждым разом людей будет выходить всё меньше и меньше.

Это не означает, что протестное движение себя исчерпало, нет. Меж тем это точно говорит о том, что стратегию ведения уличной борьбы и попыток кулуарных переговоров необходимо пересмотреть. Пока – и это было понятно из общения со Светланой – чёткого плана действий у неё и у её команды попросту нет. Они работают от событий, от картинки.

Фото: EPA/UPG Митинг оппозиции в Минске, 25 октября 2020.

Именно по этой причине стачки провалились – рабочие в массе своей не вышли на улицы, не захотели участвовать в демонстрациях. По разным причинам: кто-то боится потерять работу, кому-то надоели акции, не приносящие результатов, кто-то искренне поддерживает власть в лице Лукашенко, а кому-то попросту не нравится Тихановская и её команда.

Явно оппозиционный белорусский портал TUT.by писал: «Возобновились протесты на предприятиях. На «Гродно Азот» работники в течение дня отказывались принимать смену. Работники МЭТЗ им. В.И. Козлова сообщили, что работали «очень медленно». На МТЗ и «Атланте» рабочие прошли колонной по цехам, скандируя лозунги. На МАЗе, МЗКТ, ММЗ им. Вавилова и «Интеграле» собирались работники».

Это ни о чём, это даже не итальянская забастовка. Получается, что с конца августа оппозиция и её лидеры не смогли заручиться массовой и постоянной поддержкой рабочих. Государственные предприятия протест не поддержали. А частные с иностранным капиталом тем более. Хотя оппозиция обращалась к ним с такой просьбой.

Вообще-то очень сомнительным выглядят не действия оппозиции, а как раз её бездействие. До сих пор тяжело понять: как, имея такую поддержку среди населения, движение не смогло вытащить ни одного политзаключённого, добиться перехода пускай и минимальной, но части представителей милиции, армии, КГБ на свою сторону, не в состоянии было закрыть хотя бы один небольшой завод на бессрочную забастовку за пределами Минска. Иногда складывается впечатление, что самоцелью является не смена режима, не революция как таковая, а ослабление Лукашенко и усиление своих политических позиций.

Фото: TUT.by Страйк на заводе *Атлант* 26 октября 2020

Решает только Кремль

Пока все следят за протестным движением, Россия захватывает власть в Беларуси. Да, кто-то скажет, что она там всегда принадлежала Москве. Но те, кто так говорят, плохо понимают суть белорусской политической жизни. В Беларуси был хозяин, Лукашенко, которому необходимо было маневрировать и постоянно торговаться с Москвой. С Ельциным было полегче, с Путиным всё было зачастую сложно. Временами Лукашенко сдавал позиции, где-то отдавал предприятия, местами шантажировал сам. Но всё это время он управлял. Ныне ситуация кардинальным образом изменилась.

Можно дискутировать относительно того, работает ли на Кремль оппозиция, постоянно оглядывающаяся на Москву, однако ясно одно: плодами её деятельности активно пользуется российское руководство.

Россия уже по факту захватила серьёзные позиции в информационном пространстве Беларуси. Российские журналисты заменили на многих теле- и радиостанциях своих белорусских коллег. В перспективе мы с вами, вероятнее всего, увидим, как те же журналисты из РФ будут проводить активную кампанию за новую Конституцию РБ, после принятия которой позиции Лукашенко сначала ослабнут, а затем его действия будет напрямую координировать Кремль. Если последний, конечно же, захочет держать его на этом посту.

Фото: tut.by В Минске после забастовки сотрудников государственной “Белтелерадиокомпании” полиция не пустила бастующих на рабочие места.

Заявления же российского МИД, президента РФ Путина в поддержку обновлённой Конституции Беларуси не являются бессодержательными. Здесь главная задача – создать пророссийские партии, которые способны будут в дальнейшем войти в обновлённый парламент и путём «демократического» волеизъявления своих же депутатов проголосовать за поглощение Беларуси Россией. В рамках модернизированного союзного договора, иного формата – всё это значения не имеет.

Здесь могут пригодиться и оппозиционные партии, которые своими действиями создают не условия для революции, а как раз почву для новой, российской политической реальности в стране. Все нынешние оппозиционеры (особенно те, кто стоит за женщинами – лидерами) надеются стать главами новых парламентских фракций, министрами, премьерами, а, если повезёт, даже президентами – теми, кто заменит Лукашенко и его режим.

И всё равно, что ими будет управлять Москва. Не имеет значения, что появится очередная ЛДПР или «Справедливая Россия», правда уже белорусского образца. Главное – захват власти при ослаблении Лукашенко.

Процесс уже запущен. Не только со стороны последнего, который согласился на обновлённую Конституцию. После недавнего визита в Минск главы Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина стало известно о создании новых партий в Беларуси.

Фото: belta.by Александр Лукашенко и директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин (второй слева) встретились в Минске, 17 ноября 2017.

«В Белоруссии сторонники интеграции с Россией намерены до конца года создать партию «Союз». Образовать партию планирует также провластное общественное объединение «Белая Русь», но после реформы конституции», – говорится в сообщениях российских медиа. К слову, отдельные оппозиционеры (имеющие прямое отношение к России) тоже заявили о создании своих политических проектов. Что ж, желание Кремля здесь абсолютно понятно: хочется иметь в Беларуси парламент, сформированный пророссийскими силами. Отличие лишь в том, что у белорусского парламента должно быть больше власти, во всяком случае до тех пор, пока Лукашенко нужно будет сдерживать.

Поездка Нарышкина, Шойгу, и ряда других российских силовиков в Беларусь, постоянные комиссии разведок и военного блока России и РБ свидетельствуют о том, что управление сектором безопасности последней ныне тоже проходит под чутким контролем и наблюдением Москвы.

Любопытным выглядит и заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова относительно забастовок на белорусских заводах: «Конечно, мы наблюдаем за этим. Для нас чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия Беларуси… Взаимосвязанность и взаимозависимость экономик двух стран находится на высочайшем уровне».

Фото: inforesist.org Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Это очень прозрачный намёк Лукашенко на бартер по схеме: сохранение режима в обмен на экономические, политические уступки и в обмен на пару-тройку предприятий. И не нужно говорить, что это невозможно. Подобное в истории Беларуси случалось: такой обмен уже был во времена Ельцина. Тогда всю власть получил Лукашенко, а оппозиция в лице Верховного Совета РБ была уничтожена.

Если события будут развиваться так, как это происходит сейчас, Россия полностью заполучит Беларусь, не применяя и толики силы. Вот почему ультиматумы Тихановской, как и вся деятельность Координационного совета, не завершаются революцией.