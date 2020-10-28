У Німеччині зафіксували рекордні майже 15 тисяч заражень коронавірусом

У Німеччині за минулу добу підтвердили 14 964 інфікування коронавірусом, що є новим рекордним показником у країні. Також зафіксовано 27 випадків смерті внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням на COVID-19.

Про це в середу, 28 жовтня, повідомив Інститут імені Роберта Коха (RKI), який збирає дані на основі інформації з управлінь охорони здоров'я органів місцевої влади, передає DW.

Загальна кількість випадків зараження в Німеччині з початку пандемії зросла до понад 464 тисяч, а кількість смертельних випадків - до 10 183.

За даними ЗМІ, канцлерка Німеччини Ангела Меркель має намір закликати очільників федеральних земель знову накласти низку обмежень, щоб протистояти поширенню коронавірусу.

Згідно з документом, який проаналізувала інформагенція dpa, уряд хоче посилити карантинні обмеження на період з 4 листопада і до кінця місяця. В цей час пропонується, щоб бари, паби та ресторани працювали лише для приготування їжі на винос. Театри, кінотеатри, басейни і тренажерні зали пропонується закрити.

Також уряд хоче істотно обмежити внутрішній туризм і дозволити зустрічатися на публіці лише з членам однієї сім'ї та ще максимум з людьми з другого домогосподарства.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, смертність від коронавірусу в Європі за тиждень зросла на 40%.

В Україні за минулу добу зафіксовано два ковідні рекорди. Протягом 27 жовтня в країні одужали 3 306 пацієнтів, померли - 165. Виявлено ще 7 474 випадки коронавірусної недуги.