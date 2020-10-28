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Європарламент може ухвалити резолюцію щодо Польщі через рішення КС про аборти

Рішення КС обговорюватимуть на засіданні комітету, а далі це питання може стати темою резолюції Європарламенту.

Європарламент може ухвалити резолюцію щодо Польщі через рішення КС про аборти
Общенациональная акция «Черная пятница» в знак протеста против ужесточения закона об абортах, Варшава, 23 марта 2018.
Фото: EPA/UPG

Голова комітету Європарламенту з громадянських свобод Фернандо Лопес Агілар стурбований рішенням Конституційного суду Польщі щодо абортів, та заявив, що це може стати темою резолюції Європарламенту.

Про це повідомляє RMF24.

"Для ще однієї резолюції Європарламенту щодо Польщі явно є підстави.… У нас у Європарламенті буде стільки дебатів та резолюцій, скільки треба для відновлення європейських цінностей у Польщі", - заявив Агілар.

За його словами, рішення КС обговорюватимуть на засіданні комітету, а далі це питання може стати темою резолюції Європарламенту.

Агілар також додав, що хоча питання абортів - у компетенції національних органів країн-членів, Польща зобов’язана виконувати Хартію про фундаментальні права і цінності, яка є частиною угод ЄС.

Нагадаємо, 23 жовтня Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, яке фактично забороняє проведення в країні абортів. Судді визнали невідповідним конституції положення законодавства, яке дозволяло жінці перервати вагітність у випадку виявлення у плода важкого та незворотного дефекту або невиліковної хвороби, яка загрожує його життю. Цим положенням аргументували приблизно 98% абортів, які легально провели в країні минулого року.

Активісти і правозахисники, які протестували проти посилення законодавства, заявляють, що наслідком такого рішення конституційного суду стане подальше наростання в Польщі "абортного підпілля", а жертвами нелегальних абортів можуть стати тисячі жінок.

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