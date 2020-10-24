Речник президента повідомив, що він почуває себе добре.

Президент Польщі Анджей Дуда заразився коронавірусом. Про це повідомив його прессекретар Блажей Спихальський, передає у суботу Rzeczpospolita.

За словами речника, коронавірусну інфекцію у польського президента підтвердив тест.

"Президент почувається добре. Ми постійно контактуємо з відповідними медичними службами", - повідомив Спихальський у Twitter.

Сам речник президента пішов на карантин.

У п’ятницю Дуда відвідав будівництво тимчасового госпіталю на Національному стадіоні у Варшаві. Він зможе прийняти 500 хворих з ковідом, якщо у лікарнях закінчаться місця.

Під час зустрічі з журналістами президент звернувся до громадян і закликав їх залишатись вдома на День всіх святих 1 листопада.

Нагадаємо, з 11 до 13 жовтня Анджей Дуда перебував в Україні з офіційним візитом і зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

Ситуація з коронавірусом у Польщі загострюється. Напередодні там виявили рекордний добовий приріст заражень - понад 13 тисяч. Впродовж тижня цей показник коливався між 8 і 12 тисячами.

Із сьогоднішнього дня усю територію країни оголосили червоною зоною. Школярів перевели на дистанційне навчання, діти до 16 років можуть виходити з дому лише під наглядом батьків. Ресторани і паби не зможуть приймати клієнтів, але матимуть змогу організовувати кейтеринг. Не можна збиратися більше п’яти осіб. Обмеження діятимуть щонайменше два тижні.