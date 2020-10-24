Аваков прокоментував заяву Зеленського про "здачу Криму"
Аваков прокоментував заяву Зеленського про "здачу Криму"
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
Никита Потураев: «К поражению на местных мы отнесемся спокойно»
ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт
ЗМІ знайшли у Пальчевського російський паспорт
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
Дубінський і Притула облаяли один одного у прямому ефірі
Дубінський і Притула облаяли один одного у прямому ефірі
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
В Офісі генпрокурора заявили, що підозрюваний у зловживанні владою Верланов вилетів з України
В Офісі генпрокурора заявили, що підозрюваний у зловживанні владою Верланов вилетів з України
Урядова комісія встановила причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - Уруський
Урядова комісія встановила причини катастрофи АН-26 під Чугуєвом, - Уруський
Після 1 листопада Путін може ввести війська в Білорусь, - Данілов
Після 1 листопада Путін може ввести війська в Білорусь, - Данілов
ГоловнаСвіт

Анджей Дуда заразився коронавірусом

Речник президента повідомив, що він почуває себе добре.

Анджей Дуда заразився коронавірусом
Анджей Дуда
Фото: podrobnosti.ua

Президент Польщі Анджей Дуда заразився коронавірусом. Про це повідомив його прессекретар Блажей Спихальський, передає у суботу Rzeczpospolita.

За словами речника, коронавірусну інфекцію у польського президента підтвердив тест.

"Президент почувається добре. Ми постійно контактуємо з відповідними медичними службами", - повідомив Спихальський у Twitter.

Сам речник президента пішов на карантин.

У п’ятницю Дуда відвідав будівництво тимчасового госпіталю на Національному стадіоні у Варшаві. Він зможе прийняти 500 хворих з ковідом, якщо у лікарнях закінчаться місця.

Під час зустрічі з журналістами президент звернувся до громадян і закликав їх залишатись вдома на День всіх святих 1 листопада.

Нагадаємо, з 11 до 13 жовтня Анджей Дуда перебував в Україні з офіційним візитом і зустрічався з президентом Володимиром Зеленським.

Ситуація з коронавірусом у Польщі загострюється. Напередодні там виявили рекордний добовий приріст заражень - понад 13 тисяч. Впродовж тижня цей показник коливався між 8 і 12 тисячами. 

Із сьогоднішнього дня усю територію країни оголосили червоною зоною. Школярів перевели на дистанційне навчання, діти до 16 років можуть виходити з дому лише під наглядом батьків. Ресторани і паби не зможуть приймати клієнтів, але матимуть змогу організовувати кейтеринг. Не можна збиратися більше п’яти осіб. Обмеження діятимуть щонайменше два тижні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також