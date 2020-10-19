Польща відкриває ковідний госпіталь на стадіоні у Варшаві

В останні місяці по всій Польщі були визначені місця, зокрема, спортивної інфраструктури, де можуть бути утворені лікарні.

На національному стадіоні у Варшаві відкриють польовий госпіталь для хворих на коронавірус.

Про це повідомляє TVP Info з посиланням на офіційного представника уряду Пьотра Мюллера.

За його словами, близько 500 місць для людей, інфікованих коронавірусом, будуть створені в конференц-залах стадіону - також з можливістю кисневої терапії на місці. Кількість місць можна буде розширити до 1000 ліжок. Перші ліжка будуть доступні вже цього тижня.

Мюллер пояснив, що рішення було прийнято через стрімке зростання поширення коронавірусу і необхідність забезпечити місця для госпіталізації людей із COVID-19.

Він також додав, що в останні місяці по всій Польщі були визначені місця, зокрема, спортивної інфраструктури, де можуть бути утворені лікарні.

Минулої доби в Польщі лабораторні тести підтвердили коронавірусну інфекцію ще у 8536 осіб, 49 пацієнтів померли.

Нагадаємо, у вересні в інтерв'ю LB.ua міністр охорони здоров'я України Максим Степанов зазначав, що уряд також розгляне подібний варіант.

"В нас немає поки потреби в розгортанні польових госпіталів. Якщо в нас заповняться всі ліжка, які відведені під ковід, то можемо розглянути питання, на яких стадіонах нам ургентно розгортати ліжка. Але це буде дуже тимчасова міра", - сказав глава МОЗ.

Уже 8 жовтня Степанов повідомив, що медична система країни може не витримати, якщо українці масово не почнуть дотримуватися встановлених правил епідемічної безпеки. Він також додав, що Міністерство охорони здоров’я почало підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих.