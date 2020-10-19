У дружини та сина Гройсмана діагностували ковід

Експрем'єр зазначив, що сам він отримав негативний тест на COVID-19, але пішов на самоізоляцію.

Дружина і син колишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана захворіли на коронавірус. Політик вирішив залишатися із сім’єю, скасував усі зустрічі і перебуває на самоізоляції.

Про це він повідомив у фейсбуці.

"Дорогі друзі! На жаль, з минулого тижня моя дружина і мій син хворіють на коронавірус. Зрозуміло, що як людина, яка контактує із хворими на COVID-19, щоб нікого не наражати на небезпеку, я зобов’язаний дотримуватись режиму самоізоляції і тому скасував усі свої зустрічі та робочі поїздки... Розумію, що сьогодні наша родина переживає все те, що переживають десятки тисяч українських родин. Але сьогодні, як ніколи, дуже важливо, щоб ми приділили увагу, турботу і свою любов тим, хто захворів, кому сьогодні важко. Важливо бути з ними поруч. Тому я прийняв рішення залишитись разом зі своєю дружиною, зі своїм сином вдома, і ми разом будемо проходити це випробування", - написав Гройсман.

Експрем'єр також зазначив, що сам він отримав негативний тест на COVID-19.

Нагадаємо, станом на ранок 19 жовтня в Україні - 303 638 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19, із них 5 673 - летальних, 126 489 пацієнтів одужали.