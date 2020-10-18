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В Україні коронавірус діагностували у ще 5231 осіб, з них майже 600 - на Харківщині

За добу померли 90 пацієнтів з ковідом.

В Україні коронавірус діагностували у ще 5231 осіб, з них майже 600 - на Харківщині
Фото: EPA/UPG

В Україні впродовж 17 жовтня коронавірус виявили у 5231 осіб, при цьому одужали 1264. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше випадків зафіксували у Харківській області (589) та Києві (453).

За останню добу померли 90 пацієнтів з ковідом, з них найбільше у Києві (13), Львівській (13) та Київській (12) областях.

Загалом жертвами коронавірусу стали 5607 українців. 

З початку спалаху в Україні недугу виявили у майже 299 тисяч осіб. Одужали 125 тисяч людей, зараз хворіють - майже 168 тисяч. 

Статистика у регіонах: 

  • Вінницька обл — 8356 (+123)
  • Волинська обл — 10830 (+148)
  • Дніпропетровська обл — 10933 (+212)
  • Донецька обл — 7007 (+231)
  • Житомирська обл — 9787 (+248)
  • Закарпатська обл — 11736 (+110)
  • Запорізька обл — 6365 (+106)
  • Івано-Франківська обл — 16580 (+203)
  • Кіровоградська обл — 1564 (+52)
  • м. Київ — 30463 (+453)
  • Київська обл — 12684 (+245)
  • Львівська обл — 24844 (+305)
  • Луганська обл — 2422 (+88)
  • Миколаївська обл — 5687 (+120)
  • Одеська обл — 18729 (+210)
  • Полтавська обл — 5877 (+139)
  • Рівненська обл — 15882 (+236)
  • Сумська обл — 8850 (+326)
  • Тернопільська обл — 17361 (+201)
  • Харківська обл — 28518 (+589)
  • Херсонська обл — 2472 (+92)
  • Хмельницька обл — 10818 (+338)
  • Чернівецька обл — 17659 (+209)
  • Черкаська обл — 6762 (+143)
  • Чернігівська обл — 6686 (+104).

Нагадаємо, 16 жовтня в Україні виявили рекордну кількість нових інфікованих - 6410, 15 жовтня їх було 5992.

Наприкінці серпня, коли добовий показник захворюваності становив 1000-1700, прем’єр Денис Шмигаль заявив, що уряд не розглядає можливості повторного введення локдауну у випадку другої хвилі коронавірусу в Україні. Натомість Кабмін буде покладатися на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання. 18 жовтня головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що у МОЗ розглядають повторний локдаун "виключно як резервний момент".

8 жовтня голова МОЗ повідомив, що в Україні почали підготовку до відкриття тимчасових госпіталів для хворих з коронавірусом, оскільки медична система країни може не витримати.

11 жовтня Зеленський затвердив 10 кроків зі стримування коронавірусу в країні. Зокрема, у школах були запроваджені осінні канікули до кінця жовтня, ВНЗ перевели на дистанційне навчання, роботу закладів обмежили.

Кабмін продовжив адаптивний карантин до 31 грудня. 

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