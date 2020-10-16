МОЗ оновив "червоний список" країн світу

До нього потрапила 31 держава чи регіон.

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн зі значним поширення коронавірусу.

"Червоним" позначені 31 держава чи регіон, йдеться на сайті МОЗ.

Це Андорра, Чехія, Ізраїль, Чорногорія, Бельгія, Нідерланди, Аргентина, Бахрейн, Багамьскі Острови, Франція, Коста-Рика, Великобританія, Іспанія, Ісландія, Молдова, Вірменія, Ліван, Люксембург, Кабо-Верде, Панама, Словаччина, Сполучені Штати Америки, Словенія, Мальта, Колумбія, Кувейт, Румунія, Йорданія, Ірландія, Оман, Швейцарія.

Щодо наступних держав і регіонів нема даних: КНДР, Кірибаті, Маршаллові Острови, Мікронезія, Науру, Ніуе, Палау, Самоа, Соломонові Острови, Тонга, Туркемінстан, Тувалу, Вануату.

Фото: МОЗ

До "червоної зони" включено держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні.

Найвищий показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тис. населення має Андорра - 1495.

Нагадаємо, що аналогічний список від 25 вересня мав понад 40 "червоних" країн, зокрема і Угорщину. А от Словенія і Словаччина були позначені "зеленими".

Після прибуття з країни "червоної" зони в Україну необхідно пройти двотижневу ізоляцію або отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.