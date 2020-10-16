Чудо-трава: пригоди медичного канабісу в Україні та світі
Чудо-трава: пригоди медичного канабісу в Україні та світі
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
(В)опрос дня
(В)опрос дня
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
В Офісі президента назвали всі п’ять запитань опитування Зеленського
Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
Справа Марківа: італійський прокурор говорить про слабкість звинувачення
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
Федерація плавання відсторонила 4-разового чемпіона світу за позашлюбний зв'язок
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
МВФ: вихід після коронакризи буде складним, а її наслідки відчуватимуться роками
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
Зеленський озвучив друге питання всенародного опитування (оновлено)
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
Рада НБУ готується завтра розглянути питання про звільнення Рожкової (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

Україна в рамках COVAX може отримати вакцини AstraZeneca або Novavax

Буде декілька траншів вакцини, щоб покрити щонайменше 20% населення з пріоритетних груп.

Україна в рамках COVAX може отримати вакцини AstraZeneca або Novavax
Фото: EPA/UPG

Україна в рамках ініціативи COVAX може отримати вакцини від коронавірусу виробників AstraZeneca і Novavax.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Україна буде забезпечена вакцинами проти коронавірусу після їх реєстрації виробниками і перекваліфікації ВООЗ. Ми робимо все можливе, щоб Україна отримала вакцину однією з перших. Ми увійшли в COVAX, який об'єднує 180 країн... 92 країни, включаючи Україну, отримають вакцину безоплатно або нижче ринкової вартості. Для цих країн використовуватимуть вакцини AstraZeneca (Велика Британія) - для 61 країни, а також Novavax (США) - для 92 країн", - сказав Ляшко.

За його словами, попередня домовленість, що площі, де виготовлятимуть вакцини, розміщуватимуться в Індії в Інституті сироваток. Вони дадуть змогу забезпечити виробництво вакцинного препарату після його реєстрації, щоб всі країни з переліку отримали першим траншем вакцини в розмірі 3% від населення країни.

"Передбачається, що буде декілька траншів вакцини, щоб покрити щонайменше 20% населення з пріоритетних груп: працівники медзакладів із високим ризиком інфікування, працівники, що забезпечують реагування на надзвичайні ситуації, люди із супутніми захворюваннями, люди старшого віку, працівники з критичним рівнем ризику, працівники шкіл, люди, які проживають у притулках для бездомних", - зазначив заступник міністра.

Ляшко додав, що для кожної країни в рамках COVAX намагатимуться поставляти один вакцинний продукт. 

Нагадаємо, у сепрпні  Ляшко заявиляв, що вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж в березні наступного року.

За його словами, наразі клінічні випробування проходять шість вакцин. Усі вони вже на третій - фінальній стадії випробування.

Ляшко також повідомив, що за механізмом COVAX (механізм глобального доступу до вакцин проти COVID-19) Україна гарантовано зможе отримати вакцини від коронавірусу для 20% населення - 8 млн осіб.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також