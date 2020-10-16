Україна в рамках COVAX може отримати вакцини AstraZeneca або Novavax

Буде декілька траншів вакцини, щоб покрити щонайменше 20% населення з пріоритетних груп.

Україна в рамках ініціативи COVAX може отримати вакцини від коронавірусу виробників AstraZeneca і Novavax.

Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Україна буде забезпечена вакцинами проти коронавірусу після їх реєстрації виробниками і перекваліфікації ВООЗ. Ми робимо все можливе, щоб Україна отримала вакцину однією з перших. Ми увійшли в COVAX, який об'єднує 180 країн... 92 країни, включаючи Україну, отримають вакцину безоплатно або нижче ринкової вартості. Для цих країн використовуватимуть вакцини AstraZeneca (Велика Британія) - для 61 країни, а також Novavax (США) - для 92 країн", - сказав Ляшко.

За його словами, попередня домовленість, що площі, де виготовлятимуть вакцини, розміщуватимуться в Індії в Інституті сироваток. Вони дадуть змогу забезпечити виробництво вакцинного препарату після його реєстрації, щоб всі країни з переліку отримали першим траншем вакцини в розмірі 3% від населення країни.

"Передбачається, що буде декілька траншів вакцини, щоб покрити щонайменше 20% населення з пріоритетних груп: працівники медзакладів із високим ризиком інфікування, працівники, що забезпечують реагування на надзвичайні ситуації, люди із супутніми захворюваннями, люди старшого віку, працівники з критичним рівнем ризику, працівники шкіл, люди, які проживають у притулках для бездомних", - зазначив заступник міністра.

Ляшко додав, що для кожної країни в рамках COVAX намагатимуться поставляти один вакцинний продукт.

Нагадаємо, у сепрпні Ляшко заявиляв, що вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж в березні наступного року.

За його словами, наразі клінічні випробування проходять шість вакцин. Усі вони вже на третій - фінальній стадії випробування.

Ляшко також повідомив, що за механізмом COVAX (механізм глобального доступу до вакцин проти COVID-19) Україна гарантовано зможе отримати вакцини від коронавірусу для 20% населення - 8 млн осіб.