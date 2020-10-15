ВООЗ заявила, що здорові молоді люди можуть не отримати вакцину від COVID-19 до 2022 року

Щоб зупинити поширення коронавірусу, потрібно вакцинувати мінімум 70% населення.

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що здоровим молодим людям, можливо, доведеться чекати вакцину від коронавірусу до 2022 року, тому що її насамперед потрібно надати медичним працівникам і людям з груп ризику.

Про це повідомляє The Gardian з посиланням на головну наукову співробітницю ВООЗ Сумью Свамінатан.

"Я думаю, що здоровій молодій людині, можливо, доведеться почекати до 2022 року, щоб отримати вакцину", - сказала Свамінатан.

На її думку, попри численні випробування вакцини від коронавірусу, масова вакцинація найближчим часом малоймовірна. А щоб перервати поширення коронавірусу, потрібно вакцинувати мінімум 70% населення.

Свамінатан застерегла від самозаспокоєння щодо рівня смертності від вірусу, заявивши, що зі збільшенням числа випадків смертність також буде рости.

"Зростання смертності завжди відстає від зростання випадків захворювання на пару тижнів", - додала головна наукова співробітниця ВООЗ.

Нагадаємо, у вересні президент США Дональд Трамп заявляв, що американська вакцина проти коронавірусу може бути готова у жовтні.