В Україні виявили ще 5590 нових хворих на коронавірус

13 жовтня в Україні виявили ще 5590 хворих на коронавірус. 107 людей померли, одужали 2137.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Загальна кількість виявлених випадків в Україні – 276 177, померлих – 5229, тих, хто одужав – 118 699.

Найбільшу кількість захворілих виявили в Харківській області – 637 осіб.

У столиці захворіли 422 людини, зафіксовано 21 летальний випадок.

Фото: Коронавірус у регіонах

Докладна статистика у регіонах:

Вінницька обл. — 7845 (+119)

Волинська — 10140 (+185)

Дніпропетровська — 9614 (+342)

Донецька — 6247 (+286)

Житомирська — 8861 (+200)

Закарпатська — 11169 (+127)

Запорізька — 5900 (+138)

Івано-Франківська — 15765 (+185)

Кіровоградська — 1396 (+41)

м. Київ — 28512 (+422)

Київська — 11751 (+226)

Львівська — 23474 (+345)

Луганська — 2015 (+98)

Миколаївська — 5052 (+185)

Одеська — 17349 (+302)

Полтавська — 5093 (+187)

Рівненська — 15026 (+158)

Сумська — 7712 (+227)

Тернопільська — 16478 (+228)

Харківська — 26262 (+637)

Херсонська — 2112 (+88)

Хмельницька — 9491 (+261)

Чернівецька — 16828 (+179)

Черкаська — 6047 (+198)

Чернігівська — 6038 (+226)

Нагадаємо, що учора Кабінет міністрів продовжив карантин до кінця 2020 року.

У зв’язку з погіршенням ситуації з поширенням коронавірусної недуги уряд запроваджує низку нововведень. Зокрема - змінити правила щодо дозволеної кількості людей на масових зібраннях.

Так, у зеленій зоні на масових заходах дозволити перебування не більше 50 осіб за умов соціальної дистанції і маскового режиму, у жовтій - не більше 30, у помаранчевій - до 20. У червоній зоні масові заходи мають бути заборонені.

Також міністру охорони здоров'я Максиму Степанову поставлено завдання збільшити кількість тестування до 50 тисяч на добу, але до кінця року кількість має збільшитися до 75 тисяч на добу.