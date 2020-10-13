В Україні тільки одна область готова до послаблення карантину

У Кіровоградській області показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить 28,5.

В Україні лише Кіровоградська область готова до послаблення карантину.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Відповідно до індикаторних показників для визначення регіонів зі значним поширенням COVID-19 станом на 12 жовтня, у Кіровоградській області показник захворюваності за 14 днів на 100 тисяч населення становить 28,5.

Решта 24 області та місто Київ не готові до пом'якшення протиепідемічних заходів.

Регіоном із значним поширенням COVID-19 вважається той, у якому наявна хоча б одна з таких ознак:

завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить більш як 50 відсотків протягом п’яти днів підряд;

середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менш як 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів;

показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів на 100 тис. населення перевищує базовий рівень захворюваності.

коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%;

показник зростання кількості випадків COVID-19 становить понад 10%.

Нагадаємо, за добу в Україні зафіксовано 5 133 нові випадки COVID-19. Одужали за добу 2 152 пацієнти.

Раніше повідомлялося, що МОЗ ініціюватиме продовження карантину до 31 грудня. Також пропонується обмежити діяльність закладів громадського харчування до 22:00.