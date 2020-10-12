Професор Віктор Досенко: "Антитіла грають мінімальну роль, коли йдеться про противірусний імунітет"

Коронавірус SARS-COV-2 є внутрішньоклітинною інфекцією, тому антитіла грають мінімальну роль у противірусному імунітеті.

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив доктор медичних наук, професор і завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології НАН України Віктор Досенко.

"Вони (антитіла. – Ред.) можуть бути, їх може не бути, вони можуть зникати, з’являтися - це ні про що не говорить. Проти внутрішньоклітинної інфекції працює клітинний імунітет, а не гуморальний. Противірусний імунітет забезпечують Т-лімфоцити, так звані Т-кілери. Вони можуть розпізнати інфіковану клітину й убити її разом із вірусом. Антитіло зробити це не може", - пояснив він.

Досенко наголосив, що в усіх, хто перехворів на коронавірус, є специфічні Т-лімфоцити. Вони залишаються після хвороби на тривалий час. Проте відомо, що їх виробляється мало в тих людей, які хворіють тяжко.

"Антитіла – це побічний ефект розвитку імунітету. Тобто дуже опосередкований показник того, що наша імунна система зреагувала на, повторюю, внутрішньоклітинну інфекцію", – додав він.

За словами професора, повторні зараження коронавірусом можливі, але є рідкістю.

"Я, разом з імунологами, схильний пояснювати повторні зараження, які ми нібито бачимо, неточністю діагностики, тобто хибно-позитивними результатами. Навіть у найкращій лабораторії є частина помилкових результатів - особливо коли лабораторія робить тисячу тестів щодня. Також є мізерна кількість хворих, у яких через певні обставини не сформувався імунітет. Вони можуть повторно захворіти під час однієї епідемії. Але це рідкісні явища", - заявив Віктор Досенко.

Нагадаємо, що в липні мережа лабораторій "Сінево" підбила підсумки за результатами перших півтора місяця тестування населення на імунітет до коронавірусу. Середній показник колективного імунітету з 10 тис. протестованих осіб склав 5,2%.

Найбільше людей з імунітетом виявлено в західних областях, найменше - у південних.

Тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) виявляє наявність антитіл до хвороби. Антитіла класу А дозволяють зрозуміти, чи хворіє людина зараз. Антитіла класу G починають утворюватися на 10-14 день хвороби. Детальніше про ІФА та інші види тестувань на коронавірусну хворобу читайте у матеріалах LB.ua “Коронавірус. Відповіді на поширені питання” та "Масове тестування на коронавірус. Як зробити аналіз на антитіла?".

Закон про масове тестування українців на коронавірус набув чинності 19 травня. Він передбачає безкоштовне тестування для людей із симптомами Covid-19, контактних осіб хворих і представників певних професій.