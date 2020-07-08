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У МОЗ нагадали, кого безкоштовно тестують на коронавірус

Медики тестуватимуться раз на 2 тижні, силовики - раз на місяць.

У МОЗ нагадали, кого безкоштовно тестують на коронавірус
Фото: facebook.com/moz.ukr

Міністерство охорони здоров’я ухвалило чіткий механізм здійснення безкоштовних тестувань на коронавірус.

Про це під час брифінгу 8 липня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє пресслужба МОЗ.

Згідно з повідомленням, безкоштовно тестуються:

  • всі люди, які мають ознаки коронавірусної хвороби;
  • люди, які перебували у контакті з коронавірусними особами;
  • люди, які потребують планової госпіталізації;
  • медичні працівники, які працюють з хворими на COVID-19, тестуються раз на 14 днів;
  • працівники Нацполіції та Нацгвардії за визначеним переліком тестуються раз на 30 днів.

Нагадаємо, закон, яким передбачено масове тестування на коронавірус, набув чинності 19 травня. Він діє протягом терміну дії карантину та обмежувальних заходів, введених Кабінетом міністрів України в порядку, встановленому законом, і протягом двох місяців з моменту їх скасування.

Крім ПЦР-тестування, в Україні також проводять тест на антитіла до короновірусу - ІФА. У квітні в МОЗ заявили, що спочатку масове ІФА-тестування будуть проводити в Одеській і Сумській областях, щоб зрозуміти, чи не були пропущені активні випадки захворювання.

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