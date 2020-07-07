​Степанов: новий корпус "Охматдиту" плануємо відкрити до кінця липня, все будівництво завершиться в цьому році

У зв'язку з епідемією з'явилася затримка з постачанням медобладнання.

Другу чергу Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" відкриють до кінця липня 2020 року, а повністю усе будівництво планується завершити до кінця 2021 року.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише "Інтерфакс-Україна".

"У нас було передбачено 1 червня відкриття другої черги лікарні "Охматдит". Воно передбачало відкриття відділень хіміотерапії, онкології, відділення онкології з ліжками інтенсивної хіміотерапії. У зв'язку з епідемією з'явилася затримка з постачанням медобладнання європейських виробників. Я звернувся до компаній, щоб вони прискорили постачання обладнання. Ми перенесли відкриття відділень на кінець липня", - сказав він.

"Наступного року ми продовжимо реконструкцію та закупівлю обладнання, щоб відкрити наступне відділення. Окрім блока хіміотерапії, буде центр екстреної меддопомоги, повний спектр хірургічних відділень. Плануємо повністю закінчити до кінця 2021 року", - додав міністр.

Нагадаємо, будівництво нового лікувально-діагностичного центру розпочали в 2011 році, а восени 2013-го призупинили через відсутність фінансування. У квітні 2015 року Кабінет міністрів затвердив передачу будівництва нового центру на баланс МОЗ.

У 2016 році було вирішено розділити будівництво на пускові комплекси, щоб прискорити роботи і відкрити новий центр в два етапи, а також якомога швидше запустити закуплене у 2012 році медичне обладнання.

Першу чергу нового корпусу "Охматдиту" площею 23 тис. кв. м ввели в експлуатацію в 2018 році.