В Украине коронавирус подтвердили у еще 823 человек

В Украине 4 июля коронавирус диагностировали у 823 человек, таким образом количество заразившихся увеличилось до 48 500. Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга СНБО.

За последние сутки умерли 22 пациента (всего 1249), выздоровел - 221 (всего 21 376).

Продолжает лидировать по количеству ежедневно выявленных новых случаев Львовская область (138).

В Закарпатской области за сутки подтвердили 107 новых случаев, в Киеве - 78, в Ровенской области - 67.

Ни одного случая COVID-19 вчера не обнаружили в Луганской и Херсонской областях.

Напомним, 3 июля в Украине зарегистрировали 914 новых случаев коронавируса, 2 июля - 876, 1 июля - 889.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Минздрав готовит больницы второй и третьей волны в Закарпатской, Волынской и Ровенской областях.