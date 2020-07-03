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YouControl: "По состоянию на 1 июля семь областей и Киев были недотестированными на коронавирус"

Меньше всего тестов проводили в Волынской области. 

YouControl: "По состоянию на 1 июля семь областей и Киев были недотестированными на коронавирус"
Фото: EPA/UPG

По данным аналитической системы YouControl, семь областей Украины и Киев по состоянию на 1 июля были недотестированными на коронавирус. Меньше всего тестов проводили в Волынской, Ровенской, Львовской и Харьковской областях, говорится в данных отчета.

"Команда YouControl обратилась в Минздрав с просьбой открыть данные, которые подаются лабораторными центрами... Для понимания, соответствует ли статистика заболеваемости действительности, нужно учитывать, достаточное ли количество людей проходит тестирование. Если доля позитивных тестов составляет более 10%, это означает, что население не тестируют в необходимом количестве", - говорится в сообщении.

В Волынской области доля позитивных тестов составила 29,33%, Ровенская область - 14,48%, Львовская - 13,71%, Харьковская - 13,69%, Киев - 11,28%, Черновицкая - 10,85%, Сумская - 10,64%, Ивано-Франковская - 10,59%.

"Причин недотестированности может быть несколько: или в области мало самих препаратов для тестирования, или низкая пропускная способность лабораторий, или ситуация по заболеваемости критическая", - отмечается в отчете.

Напомним, что 15 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о массовом тестировании на коронавирус. Изменения будут действовать во время карантина и еще в течение двух месяцев с момента его отмены.

Закон предусматривает обязательное тестирование на амбулаторном и стационарном уровнях всех лиц с признаками коронавирусной болезни, а также тех, кто контактировал с больными COVID-19. Кроме того, обязательное тестирование распространяется на медиков, работающих в медучреждениях с такими больными, работников Национальной полиции, Национальной гвардии и других работников, задействованных в осуществлении противоэпидемических мероприятий, независимо от того, имели ли они контакт с больным коронавирусной болезнью.

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