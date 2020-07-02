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В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
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В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек

Львовская область продолжает лидировать по количеству обнаруженных случаев. 

В Украине число заболевших коронавирусом выросло еще на 889 человек
Фото: EPA/UPG

Число заболевших коронавирусом в Украине выросло еще на 889 человек. Умерли 12, выздоровели 505 пациентов, говорится в данных Системы мониторинга коронавируса СНБО.

Общее число заболевших составило 45 887, летальных исходов - 1185, выздоровевших - 20 053.

Наибольшее количество новых случаев вновь зарегистрировали во Львовской области - 152.Общее число заболевших - 5730. В Киеве заболели еще 104 человека, в целом - 5242.

В Черновицкой области общее число достигло 4894, из них 44 - за сутки. В Ровенской области заболели 3877 человек, из них 93 обнаружили за вчера. 

Также один из самых высоких суточных приростов наблюдался в Закарпатской области - 85, Волынской - 81 и Ивано-Франковской области - 51.

Ни одного нового заболевшего не зафиксировали в Черкасской и Николаевской областях.

Напомним, что 30 июня президент Украины Владимир Зеленский призвал медиков готовиться ко второй волне коронавируса. 

19 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса.

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