В Киеве растет количество "тяжелых" больных коронавирусом и не утихает пневмония, - Кличко

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека, среди них - семеро медиков. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

Он также отметил, что в городе растет число госпитализированных с пневмонией. "С таким диагнозом в медучреждениях города лечатся 442 больных. Только за прошедшие сутки госпитализировали 40 пациентов", - рассказал мэр.

На сегодня в столице уже 5 138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших 46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет и три девочки, которым 1, 6 и 14 лет; 48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет и четверо мальчиков от 1 месяца до 13 лет.

Госпитализировали девятерых пациентов, остальные - на самоизоляции.

Выздоровели за сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 1 598 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском и Днепровском районах - по 15. В Дарницком - 14. Но в Деснянском районе - 11 случаев", - добавил Кличко.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 664 новых случая COVID-19.

Вчера министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что число пневмоний резко увеличилось по всей стране. С конца мая по конец июня число пациентов с таки диагнозом выросло почти в два раза: "Если с 18 по 24 мая у нас было 2572 случаев пневмонии, то на прошлой неделе этот показатель составил 4705".