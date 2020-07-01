Глава Минздрава: в Украине коронавирусом болеют в среднем три недели

В Украине пациенты болеют коронавирусным заболеванием COVID-19 в среднем на протяжении трех недель.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передает "Интерфакс-Украина".

"В среднем течение болезни и средние цифры относительно длительности болезни одинаковые по всей стране. То есть, заболевание средней тяжести или тяжелое течение болезни может длится дольше, а бессимптомно человек может болеть меньший срок. В то же время решение, что человек выздоровел, принимает непосредственно врач, в том числе обязательно на основе исследования методом ПЦР. В среднем у нас болезнь длится около трех недель, но иногда фиксируется срок и 30, и 39 дней - в зависимости от тяжести болезни", - рассказал он.

Министр призвал соблюдать карантинные ограничения и отметил, что отмена карантина будет возможна только когда практически не будут фиксироваться новые случаи инфицирования.

"Я четко понимаю, что отмена всех карантинных ограничений будет тогда, когда мы практически прекратим фиксировать случаи коронавирусной болезни. Тогда мы сможем не пользоваться масками, не соблюдать рекомендации. Я надеюсь, что мы не пойдем по итальянскому или испанскому сценарию, когда нам необходимо будет вводить жесткие ограничения. Такие жесткие ограничения возможны только при значительном осложнении ситуации, когда медицинская система не сможет справится с количеством больных", - сказал Степанов.

Напомним, по состоянию на 1 июля в Украине лабораторно подтверждены 44 998 случаев коронавируса COVID-19. За сутки зафиксированы 664 новых случая.