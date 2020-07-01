В Украине за сутки зафиксировали 664 новых случая COVID-19

По состоянию на 1 июля в Украине лабораторно подтверждены 44 998 случаев коронавируса COVID-19. За сутки зафиксированы 664 новых случая. 14 человек умерли.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
Данные по регионам:
Винницкая область - 1876 случаев;
Волынская область - 2427 случаев;
Днепропетровская область - 1090 случаев;
Донецкая область - 484 случая;
Житомирская область - 1408 случаев;
Закарпатская область - 2961 случай;
Запорожская область - 572 случая;
Ивано-Франковская область - 2438 случаев;
Кировоградская область - 647 случаев;
Киев - 5138 случаев;
Киевская область - 2610 случаев;
Львовская область - 5578 случаев;
Луганская область - 80 случаев;
Николаевская область - 447 случаев;
Одесская область - 1712 случаев;
Полтавская область - 319 случаев;
Ровенская область - 3784 случая;
Сумская область - 297 случаев;
Тернопольская область - 1930 случаев;
Харьковская область - 2169 случаев;
Херсонская область - 193 случая;
Хмельницкая область - 805 случаев;
Черновицкая область - 4850 случаев;
Черкасская область - 645 случаев;
Черниговская область - 538 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июля 2020 в Центр поступило 972 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 89 933 сообщения о подозрении на COVID-19.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии коронавируса.