В Украине за сутки зафиксировали 664 новых случая COVID-19

Всего инфицированы почти 44,5 тыс. человек.

По состоянию на 1 июля в Украине лабораторно подтверждены 44 998 случаев коронавируса COVID-19. За сутки зафиксированы 664 новых случая. 14 человек умерли.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

Данные по регионам:

Винницкая область - 1876 случаев;

Волынская область - 2427 случаев;

Днепропетровская область - 1090 случаев;

Донецкая область - 484 случая;

Житомирская область - 1408 случаев;

Закарпатская область - 2961 случай;

Запорожская область - 572 случая;

Ивано-Франковская область - 2438 случаев;

Кировоградская область - 647 случаев;

Киев - 5138 случаев;

Киевская область - 2610 случаев;

Львовская область - 5578 случаев;

Луганская область - 80 случаев;

Николаевская область - 447 случаев;

Одесская область - 1712 случаев;

Полтавская область - 319 случаев;

Ровенская область - 3784 случая;

Сумская область - 297 случаев;

Тернопольская область - 1930 случаев;

Харьковская область - 2169 случаев;

Херсонская область - 193 случая;

Хмельницкая область - 805 случаев;

Черновицкая область - 4850 случаев;

Черкасская область - 645 случаев;

Черниговская область - 538 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 1 июля 2020 в Центр поступило 972 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 89 933 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что правительство готовит больницы ко второй волне эпидемии коронавируса.