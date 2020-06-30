В Украине подтвердили еще 706 случаев заболевания коронавирусом

В Украине за стуки 29 июня подтвердили 706 новых случаев заражения COVID-19. Умерли 12 человек, вылечились - всего 88. Об этом говорится в данных Системы мониторинга СНБО.

Общее число заболевших достигло 44 334, летальных исходов - 1159, выздоровевших - 19 115.

Самое большое количество заболевших вновь обнаружили во Львовской области - 143. Общее число случаев достигло 5345. На втором месте Киев, где заболели 5037 человек, из них 57 - за вчера.

В Черновицкой области количество заболевших достигло 4801 (56 за сутки), в Ровенской - 3721 (74 за сутки). На Закарпатье заболели 2889 человек (97 за 29 июня).

Ни одного нового случая за минувшие сутки не подтвердили в Днепропетровской, Кировоградской, Донецкой, Херсонской, Луганской, Житомирской, Черкасской областях.

Напомним, что во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса COVID-19 в мире длится уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко. По словам гендиректора ВОЗ, введенные многими странами ограничительные меры позволили притормозить развитие COVID-19, но не остановили распространение болезни целиком.