На Закарпатье больными с коронавирусом заняты уже 70% подготовленных кроватей

В Закарпатской области по состоянию на утро 29 июня были заняты свыше 70% кроватей, подготовленных для больных с коронавирусом. Это самый высокий показатель в Украине.

Об этом говорится в ежедневной сводке Минздрава о готовности регионов к ослаблению противоэпидемических мер.

Для сравнения, в Черновицкой и Львовской областях заняты около 45% коек, в Киеве - меньше 40%, а в отдельных регионах, таких как Днепропетровская или Полтавская области, - меньше 2%.

На прошлой неделе Минздрав открыто выразил опасения по поводу того, что в больницах скоро будет не хватать кроватей для пациентов с коронавирусом. Министерство считает, что система здравоохранения сейчас работает лучше, чем в начале пандемии, но все равно она может не справиться в случае большого наплыва больных. В некоторых областях с нынешней динамикой очень скоро мест будет не хватать.

В целом под критерии смягчения карантина сейчас, кроме Закарпатья, не проходят еще 12 регионов.

В Киеве, Киевской и Одесской областях - плохая динамика (например, в столице зафиксировали 50%-ный рост по сравнению с предыдущей неделей). В Волынской, Львовской и Ровенской областях - слишком большой процент выявлений. Харьковская и Хмельницкая области превышают оба этих параметра

В относительно благополучных Донецкой, Луганской и Черниговской областях слишком мало тестируют, поэтому там тоже нельзя смягчать карантин.

За последние сутки к этим регионам добавилась еще и Ивано-Франковская область, где чуть-чуть превышено пороговое значение по проценту выявлений.

Напомним, что с 22 июня регионом с широким распространением коронавируса в Украине считается тот, в котором есть один из таких признаков: загруженность опорных больниц выше 50%; среднее количество тестирования методом ПЦР и ИФА составляет менее 24 на 100 000 населения на протяжении последних семи дней; коэффициент обнаруженных случаев инфицирования коронавирусом выше 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 составляет более 10%.