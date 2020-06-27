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Киевская область усилила карантин

Динамика роста случаев инфицирования COVID-19 по области составила 51,28%, при норме не более 10%.

Киевская область усилила карантин
Фото: Александр Рудоманов

Киевская область усилила карантин с 26 июня. Такое решение приняла комиссия по ТЭБ и ЧС, сообщает Киевская облгосадминистрация.

По состоянию на 26 июня динамика роста случаев инфицирования COVID-19 по области составила 51,28%, при норме не более 10%.

Согласно постановлению, в области: 

  • ограничивают проведение массовых мероприятий (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) в помещениях, максимально допустимое количество человек - 10, при условии соблюдения эпидемиологических правил; 
  • время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности сокращают до 22 часов;
  • усиливают проверки регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в городском, пригородном, междугородном внутриобластном сообщении на соблюдение противоэпидемических мер, а также на рынках, в заведениях торговли, питания, детсадах.

Кроме того, Киевобладминистрация намерена провести разъяснительную работу среди населения области через СМИ, социальные сети и другие каналы информации о важности соблюдения противоэпидемических мероприятий во время ухудшения эпидемической ситуации в области.

В случае изменения показателей эпидемической ситуации областная комиссия по ТЭБ и ЧС рассмотрит карантинные меры повторно. 

Напомним, 20 июня глава Киевской обладминистрации Василий Володин заявил, что карантин в области могут усилить в любой момент.

По данным системы мониторинга СНБО, Киевская область занимает шестое место в Украине по числу инфицированных (2469) после Львовской области (5004), Киева (4866), Черновицкой (4631), Ровенской (3475) и Закарпатской (2640) областей.

Ранее сегодня глава Минздрава Максим Степанов заявил, что ужесточить карантин могут в 13 областях.

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