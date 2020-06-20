Глава Киевской области пригрозил усилением карантина "в любой момент"

Глава Киевской обладминистрации Василий Володин заявил, что карантин в области могут усилить в любой момент.

Об этом говорится в его обращении к жителям региона.

"В Киевской области сейчас более 2 тысяч заболевших COVID-19. Из них 173 - дети. Количество пациентов в инфекционных отделениях увеличивается. В стационаре - каждый четвертый инфицированный. Уже умерли 46 человек. Далеко не все они преклонного возраста. Часть из них - это люди среднего возраста, которые не имели проблем со здоровьем эпидемии. Показатель инцидентности в области вплотную приблизился к критической отметке 12. До усиления карантинных мероприятий осталось добрать 0,03%. Поэтому нужно учитывать, что карантинные меры могут быть усилены в любой момент", - сказал Володин.

Он не уточнил, что показатель инцидентности вскоре перестанут считать. По новым параметрам адаптивного карантина Киевская область еще несколько дней назад была вполне благополучной.

Володин сообщил, что областная власть отслеживает ситуацию с коронавирусом. Если она будет ухудшаться три дня подряд, комиссия по ТЭБ и ЧС "будет вынуждена отменить некоторые введенные ранее послабления".

Напомним, что Киевская область занимает пятое место по количеству случаев коронавирусной болезни (2174), уступая только Ровенской, Львовской, Черновицкой областях и Киеву.