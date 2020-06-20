На Закарпатье опорные больницы по коронавирусу переполнены

Мест для госпитализации новых больных в некоторых районах уже нет.

Опорные больницы по коронавирусу в Закарпатской области переполнены. Об этом на брифинге в субботу сообщил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк, передает Укринформ.

"Ухудшение эпидситуации на Закарпатье привело к резкому увеличению госпитализированных больных, в больницах первой волны реанимационные отделения переполнены. За последние две недели количество больных коронавирусом выросла в разы, мы скоро дойдем до того, что не будем иметь места для госпитализации", - сказал Поляк .

Он пояснил, что сейчас в больницах первой волны принимают мало больных, поскольку процесс выздоровления идет трудно, около трех недель продолжается лечение в стационаре.

"На сегодня, 20 июня, утром в больницах первой волны находится 179 больных. Вчера выписано только 11. Не выписываем - значит, нет куда класть новых", - сказал Поляк.

Он также отметил, что с 19 июня больных COVID-19 госпитализируют в районные больницы.

"Но в некоторых районах - Хустском, Свалявском, Иршавском, они также переполнены. На сегодня более 30 больных в каждой", - сказал главврач.

Напомним, за минувшие сутки на Закарпатье коронавирус подтвердили у 109 человек. Это второй за последнюю неделю антирекорд с начала пандемии. Предыдущий область установила 17 июня, тогда зафиксировали 82 новых случая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом 18 июня на Закарпатье ужесточили карантин. Вновь закрыли спортзалы и детские сады. На следующей неделе область посетит министр здравоохранения Максим Степанов.

Всего в области коронавирусом заразились 2069 человек.

Ранее главврач Александровской больнице в Киеве заявила, что отделение реанимации переполнено.