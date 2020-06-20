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США не планируют снимать запрет на въезд для путешественников из Европы

Трамп ввел это ограничение еще в середине марта.

США не планируют снимать запрет на въезд для путешественников из Европы
Фото: EPA/UPG

Соединенные Штаты пока не планируют снимать запрет на въезд в страну для путешественников, прибывающих из стран Шенгенской зоны. Об этом сообщил в пятницу, 19 июня, официальный представитель Белого дома в Вашингтоне, передает DW.

“Президент США Дональд Трамп продолжает наблюдать за ситуацией, однако на данный момент у властей нет планов по отмене эпидемиологических ограничений в области путешествий”, - говорится в сообщении.

При этом представитель Белого дома подчеркнул, что введение этих ограничений в самом начале пандемии COVID-19 было исключительно важно для спасения человеческих жизней в США.

Запрет въезд в страну для путешественников, прибывающих из государств Шенгенской зоны, Трамп ввел в середине марта, когда сразу в нескольких европейских странах были зафиксированы вспышки коронавируса. Тогда президент США заявил, что ограничения вводятся на срок в 30 дней. 

Однако в середине апреля Трамп сообщил, что они останутся в силе до тех пор, пока эпидемиологическая обстановка в европейских странах, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, не улучшится.

В конце мая глава Белого дома указал, что снятие запрета на въезд в США для европейцев будет зависеть от их прогресса в борьбе с пандемией. 

Напомним, в апреле Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по количеству инфицированных и летальных случаев от коронавируса.

По данным сайта Worldometers на утро 20 июня, общее число заражений в США с начала пандемии достигло 2,2 млн случаев. 

От последствий вызываемого коронавирусом легочного заболевания COVID-19 в Штатах к сегодняшнему дню скончались более 121 тыс. пациентов, 545 людей умерли за последние 24 часа.

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