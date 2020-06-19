"Укрзализныця" запустила еще 50 электричек

Сейчас по территории Украины курсирует 533 пригородных поезда.

"Укрзализныця", продолжая постепенное возобновление курсирования пригородных поездов, назначила рейсы еще 50 электричек.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ".

Так, с 23 июня начинается курсирование еще 27 пригородных поездов регионального филиала "Юго-Западная железная дорога", с 24 июня - 23 поезда "Южной железной дороги".

Сейчас по территории Украины курсирует 533 пригородных поезда. С учетом вышеуказанных, их количество с 24 июня составит 583.

"УЗ" призывает пассажиров соблюдать социальную дистанцию, надевать маску, в случае симптомов острой респираторной болезни - оставаться дома.

Напомним, 4 июня "Укрзализныця" запустила первые поезда в западном направлении.